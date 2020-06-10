В московской больнице скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Месяц назад писателя госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Он находился в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В Москве на 79-м году жизни умер сатирик Анатолий Трушкин, сообщает РИА Новости со ссылкой на его друга, заслуженного артиста Николая Лукинского.

Известно, что в начале мая у писателя диагностировали коронавирус, болезнь протекала в тяжелой форме.

"В начале мая его (Трушкина. — Прим. ред.) положили в больницу, он лежал там целый месяц, пошел на поправку. Как рассказала внучка, пять дней назад с ним разговаривала, он ходил на процедуры, все нормально, собирался на гастроли ехать уже в июле. <...> А сейчас вот это печальное известие", — рассказал Лукинский.

Для справки: Анатолий Трушкин — советский и российский литератор, редактор и сценарист, а также постоянный участник юмористических программ на телевидении. В 1992 и 2010 годах был удостоен премии "Золотой теленок" "Литературной газеты".

Произведения Трушкина входили в репертуар таких артистов эстрады, как Ефим Шифрин, Михаил Евдокимов, Ян Арлазоров, Клара Новикова Владимир Винокур и другие.