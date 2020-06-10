В Каршинском вузе запустят бесплатные онлайн-курсы по программированию

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В связи с реализацией реформ в области информационных технологий и развития цифровой экономики, Каршинский государственный университет открыл бесплатные онлайн-курсы для желающих освоить основы программирования на Python, - сообщает Министерство высшего образования.
Двухнедельные курсы помогут молодым специалистам освоить азы языка программирования Python и обрести базовые навыки. Занятия начнут проводить с 15 июня текущего года.
Для прослушивания онлайн-курса участники должны пройти предварительную регистрацию.
Важно отметить, что для желающих освоить язык программирования С# также будет доступен дистанционный курс обучения, организованный второкурсником физико-математического факультета Каршинского Государственного университета Умиджоном Юсуповым.
Все материалы будут выложены на каналах в Youtube и Telegram.
Кандидатам, успешно прошедшим онлайн-курсы, будут выданы сертификаты о квалификации.
Напомним: 21 ноября прошлого года в университете Инха стартовал масштабный проект "Один миллион программистов" для подготовки поколения специалистов по цифровым технологиям. Он был реализован Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в сотрудничестве с фондом Дубай Futur Foundation, Университетом Инха в Ташкенте, IT-академией и IT-школой имени Аль-Хорезми.