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Работа IT- специалиста за компьютером

В Каршинском вузе запустят бесплатные онлайн-курсы по программированию

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200610/14323454/V-Karshinskom-vuze-zapustyat-besplatnye-onlayn-kursy-po-programmirovaniyu.html

С 15 июня Каршинский Государственный университет запустит онлайн-курсы, которые помогут участникам освоить азы языка программирования Python. Кандидаты, успешно прошедшие курсы, смогут получить сертификаты о квалификации.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В связи с реализацией реформ в области информационных технологий и развития цифровой экономики, Каршинский государственный университет открыл бесплатные онлайн-курсы для желающих освоить основы программирования на Python, - сообщает Министерство высшего образования.

Двухнедельные курсы помогут молодым специалистам освоить азы языка программирования Python и обрести базовые навыки. Занятия начнут проводить с 15 июня текущего года.

Для прослушивания онлайн-курса участники должны пройти предварительную регистрацию.

Важно отметить, что для желающих освоить язык программирования С# также будет доступен дистанционный курс обучения, организованный второкурсником физико-математического факультета Каршинского Государственного университета Умиджоном Юсуповым.

Мужчина работает за компьютером
© CC0 / Pixabay
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Все материалы будут выложены на каналах в Youtube и Telegram.

Кандидатам, успешно прошедшим онлайн-курсы, будут выданы сертификаты о квалификации.

Напомним: 21 ноября прошлого года в университете Инха стартовал масштабный проект "Один миллион программистов" для подготовки поколения специалистов по цифровым технологиям. Он был реализован Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в сотрудничестве с фондом Дубай Futur Foundation, Университетом Инха в Ташкенте, IT-академией и IT-школой имени Аль-Хорезми.

Теги:
IT-технологии, подготовительные курсы, Образование, Узбекистан, Узбекистан, Карши



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