В Каршинском вузе запустят бесплатные онлайн-курсы по программированию

С 15 июня Каршинский Государственный университет запустит онлайн-курсы, которые помогут участникам освоить азы языка программирования Python. Кандидаты, успешно прошедшие курсы, смогут получить сертификаты о квалификации.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В связи с реализацией реформ в области информационных технологий и развития цифровой экономики, Каршинский государственный университет открыл бесплатные онлайн-курсы для желающих освоить основы программирования на Python, - сообщает Министерство высшего образования.

Двухнедельные курсы помогут молодым специалистам освоить азы языка программирования Python и обрести базовые навыки. Занятия начнут проводить с 15 июня текущего года.

Для прослушивания онлайн-курса участники должны пройти предварительную регистрацию.

Важно отметить, что для желающих освоить язык программирования С# также будет доступен дистанционный курс обучения, организованный второкурсником физико-математического факультета Каршинского Государственного университета Умиджоном Юсуповым.

Все материалы будут выложены на каналах в Youtube и Telegram.

Кандидатам, успешно прошедшим онлайн-курсы, будут выданы сертификаты о квалификации.

Напомним: 21 ноября прошлого года в университете Инха стартовал масштабный проект "Один миллион программистов" для подготовки поколения специалистов по цифровым технологиям. Он был реализован Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в сотрудничестве с фондом Дубай Futur Foundation, Университетом Инха в Ташкенте, IT-академией и IT-школой имени Аль-Хорезми.