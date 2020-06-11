Страны Тюркского совета создадут общую систему мониторинга по COVID-19

Стороны намерены проводить онлайн-тренинги для медицинских экспертов, программы по наращиванию потенциала медработников, а также международные научно-практические мероприятия в формате видеоконференций.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Страны Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) создадут общую систему мониторинга развития эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.

Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия. В начале апреля президент РУз Шавкат Мирзиёев на внеочередном саммите организации предложил наладить регулярный диалог между медицинскими учреждениями совета по противодействию коронавирусу.

По данным пресс-службы, страны Тюркского совета провели в онлайн-режиме первое заседание координационного комитета по здравоохранению при организации.

"Принято решение о создании общей базы данных и системы эпидемиологического мониторинга между странами в борьбе с COVID-19", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

Участники совета договорились о проведении онлайн-тренингов для медицинских экспертов стран-членов и наблюдателей, программ по наращиванию потенциала медработников, а также международных научно-практических мероприятий в формате видеоконференций.

"На переговорах также была одобрена структура "Группы цепочек поставок", которая будет способствовать координации деятельности по доставке медицинского оборудования, лекарств, одноразовых изделий, привлечению инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, разработке инновационных IT-систем, а также строительству новых современных больниц", — уточняет МИД.

На заседании присутствующие также договорились организовать бизнес-форум по вопросам здравоохранения с привлечением представителей государственного и частного секторов из стран Тюркского совета.