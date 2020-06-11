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Исполняющий обязанности директора Узбекконцерта Алишер Джамалдинов

В "Узбекконцерте" сменился директор

Пресс-служба "Узбекконцерта"
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (366)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200611/14324430/V-Uzbekkontserte-smenilsya-direktor.html

Пост занял Алишер Джамалдинов, который с 2018 года работал заместителем директора по творческим вопросам.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Исполняющим обязанности директора "Узбекконцерта" стал Алишер Джамалдинов, сообщили в пресс-службе учреждения по итогам прошедшего в среду внеочередного заседания.

До этого назначения Джамалдинов работал заместителем директора по творческим вопросам.

Одилжон Абдукаххоров, занимавший пост главы "Узбекконцерта" с октября 2017-го, был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Алишер Джамалдинов родился в 1975 году. В 1999-м окончил факультет восточной музыки Государственной консерватории Узбекистана. В 2013-2018 годах занимал разные руководящие посты в Министерстве культуры, в частности, начальника Управления по развитию концертно-зрелищных учреждений.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (366)
Теги:
кадровые перестановки, Узбекистан, назначение, Государственное учреждение "Узбекконцерт"



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