В "Узбекконцерте" сменился директор

Пост занял Алишер Джамалдинов, который с 2018 года работал заместителем директора по творческим вопросам.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Исполняющим обязанности директора "Узбекконцерта" стал Алишер Джамалдинов, сообщили в пресс-службе учреждения по итогам прошедшего в среду внеочередного заседания.

До этого назначения Джамалдинов работал заместителем директора по творческим вопросам.

Одилжон Абдукаххоров, занимавший пост главы "Узбекконцерта" с октября 2017-го, был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Алишер Джамалдинов родился в 1975 году. В 1999-м окончил факультет восточной музыки Государственной консерватории Узбекистана. В 2013-2018 годах занимал разные руководящие посты в Министерстве культуры, в частности, начальника Управления по развитию концертно-зрелищных учреждений.