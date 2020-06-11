Рустам Каримжонов назначен замминистра народного образования Узбекистана

Он в 2009 году окончил Ташкентский институт автомобильных дорог (бакалавриат) и в 2011-м - Международный университет Солбридж в Республике Корея (магистратура).

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Указом президента Шавката Мирзиёева Каримжанов Рустам Олимжон угли назначен заместителем министра народного образования Узбекистана, сообщает пресс-служба.

До своего назначения Каримжанов работал директором Центра инноваций, технологий и стратегии Министерства народного образования Узбекистана.

На этом посту он сменил Сарвара Бабаходжаева, который в сентябре 2019 года был назначен президентом на должность директора Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете министров.

Рустам Каримжонов в 2009 году окончил Ташкентский институт автомобильных дорог (бакалавриат) и в 2011-м - Международный университет Солбридж в Республике Корея (магистратура).