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Рустам Каримжонов назначен замминистра народного образования Узбекистана

Рустам Каримжонов назначен замминистра народного образования Узбекистана

Пресс-служба МНО
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200611/14325391/Rustam-Karimzhonov-naznachen-zamministra-narodnogo-obrazovaniya-Uzbekistana.html

Он в 2009 году окончил Ташкентский институт автомобильных дорог (бакалавриат) и в 2011-м - Международный университет Солбридж в Республике Корея (магистратура).

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Указом президента Шавката Мирзиёева Каримжанов Рустам Олимжон угли назначен заместителем министра народного образования Узбекистана, сообщает пресс-служба.

До своего назначения Каримжанов работал директором Центра инноваций, технологий и стратегии Министерства народного образования Узбекистана.

На этом посту он сменил Сарвара Бабаходжаева, который в сентябре 2019 года был назначен президентом на должность директора Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете министров.

Рустам Каримжонов в 2009 году окончил Ташкентский институт автомобильных дорог (бакалавриат) и в 2011-м - Международный университет Солбридж в Республике Корея (магистратура).

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, назначения, назначение



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