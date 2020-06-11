В Узбекистане ждут возобновления полетов авиакомпаний РФ после снятия ограничений

Председатель правления АО Uzbekistan Airports провел онлайн-конференцию с представителями более 20 иностранных авиакомпаний, в том числе российских.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Представители зарубежных авиакомпаний, в том числе российских "Аэрофлота" и "Сибири", намерены возобновить полеты в Узбекистан после снятия ограничений, сообщили в компании Uzbekistan Airports.

По данным пресс-службы, председатель правления Uzbekistan Airports Равшан Исмаилов провел онлайн-конференцию с представителями более 20 иностранных авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", "Сибири", Turkush Airlines, Fly Dubai, Korean Air, Asiana, Air Astana.

"На мероприятии зарубежные партнеры выразили готовность возобновить полеты в Узбекистан и высказали свои предложения", — говорится в публикации на странице Uzbekistan Airports в Facebook.

Переговоры были направлены на возобновление рейсов и эффективную эксплуатацию воздушных судов иностранных авиакомпаний в случае повторного возникновения пандемии и ее последствий.

Напомним, власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений (вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и еще некоторые рейсы).