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Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот

В Узбекистане ждут возобновления полетов авиакомпаний РФ после снятия ограничений

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200611/14327060/V-Uzbekistane-zhdut-vozobnovleniya-poletov-aviakompaniy-RF-posle-snyatiya-ogranicheniy.html

Председатель правления АО Uzbekistan Airports провел онлайн-конференцию с представителями более 20 иностранных авиакомпаний, в том числе российских.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Представители зарубежных авиакомпаний, в том числе российских "Аэрофлота" и "Сибири", намерены возобновить полеты в Узбекистан после снятия ограничений, сообщили в компании Uzbekistan Airports.

По данным пресс-службы, председатель правления Uzbekistan Airports Равшан Исмаилов провел онлайн-конференцию с представителями более 20 иностранных авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", "Сибири", Turkush Airlines, Fly Dubai, Korean Air, Asiana, Air Astana.

"На мероприятии зарубежные партнеры выразили готовность возобновить полеты в Узбекистан и высказали свои предложения", — говорится в публикации на странице Uzbekistan Airports в Facebook.

Переговоры были направлены на возобновление рейсов и эффективную эксплуатацию воздушных судов иностранных авиакомпаний в случае повторного возникновения пандемии и ее последствий.

Встреча первых пассажиров в новом международном терминале аэропорта Ташкент
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане готовится предложение по возобновлению международных авиарейсов
Напомним, власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений (вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и еще некоторые рейсы).

Теги:
полеты, Uzbekistan airports, Сибирь, Аэрофлот, Узбекистан, Россия



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