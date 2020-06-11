Хокимият рассказал, что было сделано в период карантина

В апреле-мае текущего года в махаллях было открыто 2705 уличных торговых ярмарок. Всего на них реализовано 3700 тонн продукции.

ТАШКЕНТ, 11 июня - Sputnik. В столичном хокимияте отчитались о проделанной работе во время карантина, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Дезинфекция улиц

Проведена масштабная дезинфекция всех улиц, дорог, учреждений, социальных объектов, супермаркетов, рынков и подъездов многоэтажных домов.

Для дезинфекции объектов было привлечено более 1500 военнослужащих и свыше 200 транспортных средств, а также организована группа из 150-180 добровольцев в 36 отрядах. С начала мероприятий было продезинфицировано 14 124 объектов общей площадью 4 928 000 кв м.

Финансовые поступления

В первом квартале текущего года в бюджет города ожидались поступления в размере 2 трлн 386 млрд сумов, фактически же доход составил 2 трлн 626 млрд сумов, что составляет 110% от плана.

Население обеспечено продовольствием

На рынках Ташкента были введены строгие санитарные нормы. С 14 марта по 8 июня было продано 201 390 тонн продукции. В частности, 1754 тонны мяса, 7493 тонны картофеля, который, в том числе был завезен из-за рубежа во избежание дефицита, резкого роста цен не наблюдалось.

Хокимиятом города Ташкента и городской прокуратурой был составлен список районов, удаленных от магазинов. Для обеспечения их продовольствием было организовано более 300 мобильных ярмарок.

В апреле-мае текущего года в махаллях было открыто 2705 уличных торговых ярмарок. Всего на них реализовано 3700 тонн продукции.

Благотворительная помощь гражданам

В период пандемии было создано общенародное движение "Саховат ва кумак". Были составлены списки семей, нуждающихся в финансовой помощи. Было открыто 34 900 пластиковых карт с общим балансом в 21 млрд 750 тысяч сумов.

Субъектам предпринимательской деятельности также была оказана помощь. Они получили от банков отсрочку по кредитам до октября 2020 года.

Был открыт единый благотворительный координационный центр, который осуществлял свою деятельность со 2 по 20 апреля. Запросы поступали через Call-центр на номер 1197, махаллинские комитеты, общественные приемные и социальные сети. Всего было выдано более 87 тысяч продовольственных комплектов. Их получили не только семьи, оказавшиеся в сложном положении, но и медперсонал Государственного департамента санитарно-эпидемиологического надзора, Государственной санитарно-эпидемиологической инспекции, карантинных лечебно-профилактических учреждений, карантинного центра в Уртасарае, а также люди, приехавшие в столицу в поисках работы и проживающие во временном жилье в период карантина.