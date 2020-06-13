Атомная подлодка "Князь Владимир" принята в состав ВМФ России

Это событие подчеркивает статус РФ как великой морской державы, обладающей океанским флотом, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом страны адмирал Николай Евменов.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир" передан в состав Военно-морского флота РФ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Торжественная церемония состоялась 12 июня на предприятии "Севмаш" под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

АО "ПО "Севмаш" Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955А "Князь Владимир"

В мероприятии также приняли участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов и генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Атомная подводная составляющая ВМФ пополнилась новым, не имеющим аналогов в мире ракетным подводным крейсером именно в День России. Это событие подчеркивает статус РФ как великой морской державы, обладающей океанским флотом. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" воплотил в себе передовую научную мысль наших ученых, кораблестроителей", — сказал Евменов.

АО "ПО "Севмаш" Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов после церемонии подъема Андреевского флага на ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А "Князь Владимир"

РПКСН "Князь Владимир" была заложена на Севмаше 30 июля 2012 года в присутствии верховного главнокомандующего Вооруженными Силами — президента РФ Владимира Путина и является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А — атомных подводных лодок четвертого поколения.

ВМФ России Поднятие Андреевского флага на атомной подводной лодке "Князь Владимир"

Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России.