Атомная подлодка "Князь Владимир" принята в состав ВМФ России

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир" передан в состав Военно-морского флота РФ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Торжественная церемония состоялась 12 июня на предприятии "Севмаш" под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.
В мероприятии также приняли участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов и генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.
"Атомная подводная составляющая ВМФ пополнилась новым, не имеющим аналогов в мире ракетным подводным крейсером именно в День России. Это событие подчеркивает статус РФ как великой морской державы, обладающей океанским флотом. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" воплотил в себе передовую научную мысль наших ученых, кораблестроителей", — сказал Евменов.
РПКСН "Князь Владимир" была заложена на Севмаше 30 июля 2012 года в присутствии верховного главнокомандующего Вооруженными Силами — президента РФ Владимира Путина и является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А — атомных подводных лодок четвертого поколения.
Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России.