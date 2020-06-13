Часть улицы Фаргона йули в Ташкенте временно закроют для проезда

Ограничения продлятся две недели. В эти дни специалисты будут ремонтировать магистральную теплосеть.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Часть улицы Фаргона йули в Ташкенте будет закрыта для машин с 15 июня на две недели, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Причина — капитальный ремонт магистральной теплосети. Отключать население от горячего водоснабжения не планируется.

"В процессе работ часть улицы Фаргона йули от ТКАД до улицы Мунис будет закрыта. Движение автотранспорта на этом участке будет осуществляться по дополнительной дороге", — говорится в публикации на Telegram-канале хокимията.

Водителям рекомендовано пользоваться объездными путями — чтобы не создавать пробки.