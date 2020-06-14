Президент назначил новых заместителей главы Мининфоком

Изменения в руководящем составе министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана - замещать министра будут новые люди.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В соответствии с постановлением президента, Олег Пекось был назначен на пост первого заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций по вопросам цифровой экономики и электронного правительства, сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого назначенец работал директором филиала "Телекоммуникационные транспортные сети" АК "Узбектелеком".

Еще одно назначение в структуре Мининфоком - Жамол Махсудов стал заместителем министра по вопросам телекоммуникационной инфраструктуры. Ранее он работал заместителем гендиректора АК "Узбектелеком" по перспективному развитию и инновациям.