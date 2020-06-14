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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

Президент назначил новых заместителей главы Мининфоком

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (368)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200614/14338565/Prezident-naznachil-novykh-zamestiteley-glavy-Mininfokom.html

Изменения в руководящем составе министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана - замещать министра будут новые люди.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В соответствии с постановлением президента, Олег Пекось был назначен на пост первого заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций по вопросам цифровой экономики и электронного правительства, сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого назначенец работал директором филиала "Телекоммуникационные транспортные сети" АК "Узбектелеком".

Еще одно назначение в структуре Мининфоком - Жамол Махсудов стал заместителем министра по вопросам телекоммуникационной инфраструктуры. Ранее он работал заместителем гендиректора АК "Узбектелеком" по перспективному развитию и инновациям.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (368)
Теги:
Узбектелеком, информационные технологии, назначение, Узбекистан, Мининфоком



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