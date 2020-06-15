Узбекистан первым в ЦА начал производство тест-систем для выявления COVID-19

Выпущенные тесты уже переданы Министерству здравоохранения и используются в лабораториях ведомства.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана первым в Центральной Азии приступил к собственному производству тест-систем для выявления коронавируса COVID-19, заявила директор центра Шахло Турдикулова, пишет РИА Новости.

"Мы зарегистрировали систему в фармкомитете. В Центре имеется производственный участок, там мы выпустили 50 тысяч тестов", - сказала Турдикулова в интервью uznews.uz.

По ее словам, выпущенные тесты уже переданы министерству здравоохранения и используются в лабораториях ведомства. Центр может выпускать до 100 тысяч тест-систем ежемесячно.

Директор центра сообщила, что регистрация узбекской тест-системы на коронавирус проводится в ВОЗ.

"Узбекистан – первая страна в Центральной Азии, которая разработала и наладила выпуск тест-систем", - добавила Турдикулова.

Пресс-служба министерства в конце марта сообщала, что Центр разработал собственную тест-систему на определение COVID-19. Система основана на анализе методом ПЦР (полимерная цепная реакция) трех участков генома коронавируса, вся процедура тестирования занимает пять-шесть часов.