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Автовокзал

В Минтрансе рассказали о правилах пользования автовокзалами

Министерство транспорта Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (586)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200615/14345102/V-Mintranse-rasskazali-o-pravilakh-polzovaniya-avtovokzalami.html

На территории автовокзалов и автостанций пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию и передвигаться вдоль специальных указателей.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. В пресс-службе министерства транспорта рассказали о том, какие меры безопасности будут реализованы на автовокзалах страны с 15 июня, когда по решению специальной республиканской комиссии возобновлены местные автобусные сообщения между регионами республики в "желтых" и "зеленых" зонах.

Автовокзал
Министерство транспорта Узбекистана
Автовокзал

Должны быть соблюдены следующие требования:

  • обязательная дезинфекция автобусов на конечных остановках;
  • все пассажиры должны быть в медицинских масках;
  • водители также должны быть в перчатках и медицинских масках, при этом должны регулярно их менять.

Перед входом на территорию автовокзалов и автостанций у всех пассажиров будут измерять температуру тела - она не должна превышать 37 градусов.

На территории автовокзалов и автостанций пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию и передвигаться вдоль специальных указателей. Запрещается собираться в группы более трех человек, за исключением членов семей.

Павильоны общественного питания, торговые точки работать не будут (за исключением продовольственных магазинов и аптек в строгом соблюдении карантинных требований).

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (586)



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