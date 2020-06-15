В Минтрансе рассказали о правилах пользования автовокзалами

На территории автовокзалов и автостанций пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию и передвигаться вдоль специальных указателей.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. В пресс-службе министерства транспорта рассказали о том, какие меры безопасности будут реализованы на автовокзалах страны с 15 июня, когда по решению специальной республиканской комиссии возобновлены местные автобусные сообщения между регионами республики в "желтых" и "зеленых" зонах.

Министерство транспорта Узбекистана Автовокзал

Должны быть соблюдены следующие требования:

обязательная дезинфекция автобусов на конечных остановках;

все пассажиры должны быть в медицинских масках;

водители также должны быть в перчатках и медицинских масках, при этом должны регулярно их менять.

Перед входом на территорию автовокзалов и автостанций у всех пассажиров будут измерять температуру тела - она не должна превышать 37 градусов.

На территории автовокзалов и автостанций пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию и передвигаться вдоль специальных указателей. Запрещается собираться в группы более трех человек, за исключением членов семей.

Павильоны общественного питания, торговые точки работать не будут (за исключением продовольственных магазинов и аптек в строгом соблюдении карантинных требований).