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Выздоровевших от коронавируса больше не отправляют на реабилитацию

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (588)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200616/14346428/V-Uzbekistane-vyzdorovevshikh-ot-COVID-19-bolshe-ne-otpravlyayut-na-reabilitatsiyu.html

В Минздраве РУз прокомментировали распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что медперсонал, лечащий пациентов с COVID-19, а также самих пациентов, прошедших курс лечения, начали провожать домой без 14-дневного курса реабилитации.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана отказалось от практики реабилитации выздоровевших от коронавируса, сообщил пресс-секретарь ведомства Фуркат Санаев.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что медперсонал, лечащий пациентов с COVID-19, а также самих пациентов, прошедших курс лечения, начали провожать домой без 14-дневного курса реабилитации.

"Четырнадцатидневная реабилитация применялась в Узбекистане после того, как вирус полностью покинул организм, только в качестве меры предосторожности. Такого не было даже в развитых странах, там инфицированные коронавирусом госпитализируются только в тяжелых случаях, в остальных случаях пациентам рекомендуются необходимые лекарства, а лечение назначается на дому", — написал Санаев на Telegram-канале.

Он отметил, что в республике любой зараженный COVID-19 пациент проходит лечение абсолютно бесплатно.

Стационар для лечения заразившихся коронавирусом
Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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"Даже после того, как тесты на коронавирус в конце лечения дают отрицательный результат, эти образцы проходят повторный анализ в специальных вирусологических лабораториях в столичном Центре санитарно-эпидемиологического благополучия, и только после этого ставится окончательный диагноз. Только после такого повторного углубленного обследования пациент считается выздоровевшим и безопасным", — отметил пресс-секретарь.

Медицинские работники, лечившие этих пациентов, также проходят через аналогичный повторный анализ, рассказал Фуркат Санаев.

По его словам, от практики реабилитации выздоровевших отказались потому, что опыт показал: в ней нет необходимости.

"На реабилитацию направлялись пациенты, которые полностью излечились от вируса, и среди них не было рецидивов заболевания", — написал пресс-секретарь Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов рассказывал, что на каждого выздоровевшего, проходящего реабилитацию после выздоровления, расходуется 2,8 миллиона сумов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (588)
Теги:
Узбекистан, пандемия, коронавирус



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