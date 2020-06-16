Выздоровевших от коронавируса больше не отправляют на реабилитацию

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана отказалось от практики реабилитации выздоровевших от коронавируса, сообщил пресс-секретарь ведомства Фуркат Санаев.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что медперсонал, лечащий пациентов с COVID-19, а также самих пациентов, прошедших курс лечения, начали провожать домой без 14-дневного курса реабилитации.
"Четырнадцатидневная реабилитация применялась в Узбекистане после того, как вирус полностью покинул организм, только в качестве меры предосторожности. Такого не было даже в развитых странах, там инфицированные коронавирусом госпитализируются только в тяжелых случаях, в остальных случаях пациентам рекомендуются необходимые лекарства, а лечение назначается на дому", — написал Санаев на Telegram-канале.
Он отметил, что в республике любой зараженный COVID-19 пациент проходит лечение абсолютно бесплатно.
Медицинские работники, лечившие этих пациентов, также проходят через аналогичный повторный анализ, рассказал Фуркат Санаев.
По его словам, от практики реабилитации выздоровевших отказались потому, что опыт показал: в ней нет необходимости.
"На реабилитацию направлялись пациенты, которые полностью излечились от вируса, и среди них не было рецидивов заболевания", — написал пресс-секретарь Минздрава.
Ранее министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов рассказывал, что на каждого выздоровевшего, проходящего реабилитацию после выздоровления, расходуется 2,8 миллиона сумов.