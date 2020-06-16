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Сейсмограф

В Узбекистане ощутили небольшое землетрясение

© Flickr / Ray Bouknight
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200616/14346884/V-Uzbekistane-oschutili-nebolshoe-zemletryasenie.html

Эпицентр находился на расстоянии 457 километров от столицы республики в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Землетрясение произошло в Таджикистане ранним утром 16 июня, подземные толчки ощущались в Узбекистане, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"Шестнадцатого июня 2020 года в 06.30 по ташкентскому времени (в 01.30 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистане. Координаты: 37,85 градуса северной широты; 72,18 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина — 112 километров", — говорится в публикации.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории республики:

  • Ташкент: 457 км, 2 балла;
  • Наманган : 353 км, 3 балла;
  • Андижан : 326 км, 3 балла;
  • Фергана : 284 км, 3 балла;
  • Гулистан : 414 км, 3 балла;
  • Джизак : 452 км, 2 балла;
  • Самарканд : 495 км, 2 балла;
  • Бухара : 705 км, 2 балла;
  • Термез : 438 км, 2 балла;
  • Карши : 568 км, 2 балла;
  • Навои : 638 км, 2 балла.

О разрушениях и жертвах не сообщается.

Теги:
МЧС Узбекистана, Узбекистан, Таджикистан, землетрясение



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