В Узбекистане ощутили небольшое землетрясение

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Выздоровевших от коронавируса больше не отправляют на реабилитацию В Минздраве РУз прокомментировали распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что медперсонал, лечащий пациентов с COVID-19, а также самих пациентов, прошедших курс лечения, начали провожать домой без 14-дневного курса реабилитации. 257

Жээнбеков принял отставку премьер-министра, правительство распущено Мухаммедкалый Абылгазиев 15 июня решил уйти с поста, чтобы избежать обвинений в давлении на следствие по уголовному делу о коррупции при продаже радиочастот. 59