В Узбекистане ощутили небольшое землетрясение

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Землетрясение произошло в Таджикистане ранним утром 16 июня, подземные толчки ощущались в Узбекистане, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
"Шестнадцатого июня 2020 года в 06.30 по ташкентскому времени (в 01.30 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистане. Координаты: 37,85 градуса северной широты; 72,18 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина — 112 километров", — говорится в публикации.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории республики:
- Ташкент: 457 км, 2 балла;
- Наманган : 353 км, 3 балла;
- Андижан : 326 км, 3 балла;
- Фергана : 284 км, 3 балла;
- Гулистан : 414 км, 3 балла;
- Джизак : 452 км, 2 балла;
- Самарканд : 495 км, 2 балла;
- Бухара : 705 км, 2 балла;
- Термез : 438 км, 2 балла;
- Карши : 568 км, 2 балла;
- Навои : 638 км, 2 балла.
О разрушениях и жертвах не сообщается.