В Ташкенте достроили станции метро "Туркестан" и "Юнусабад"

В столице завершены работы на станциях "Туркестан" и "Юнусабад". Они имеют общую протяженность 2,9 км и уже полностью подключены к станции "Шахристан". На строительство проекта было затрачено 103,8 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. В Ташкенте ведется большая работа по созданию благоприятных условий для населения, увеличению охвата качественными транспортными услугами и развитию современной системы метрополитена.

Юнусабад является одним из самых густонаселенных районов Ташкента. В связи с чем в августе 2001 года здесь была запущена первая линия метро протяженностью 7,6 км. По инициативе президента Шавката Мирзиёева в декабре 2016-го "Узбекистон темир йуллари" начали строительные работы на незавершенном участке Юнусабадской линии метро длиной 2,9 км до станций "Юнусабад" и "Туркестан". Объект построен специалистами 67-й бригады треста мостостроения АО "Узбекистон темир йуллари".

Общая стоимость проекта, реализованного ООО "Тошкент метро лойиха", составляет 103,8 млн долларов. Бурение подземного туннеля осуществлялось по немецкой технологии с использованием механизированного комплекса, первого в Центральной Азии, а также с установкой высококачественных железобетонных труб.

Монолитный бетон использовался при постройке каждого станционного комплекса. Строители пробурили 100% подземного туннеля в правом и левом направлениях и соединили его со станцией "Шахристан". Прокладывание силовых и коммуникационных кабелей участка туннеля завершено, связь между станциями в обоих направлениях полностью восстановлена.

В настоящее время окончены все строительные, монтажные и отделочные работы. На правой и левой сторонах подземного туннеля проложили 2,9 км железных дорог и линий электропередачи (кабелей). Уже прошел первый успешный запуск состава поезда. Станции "Туркестан" и "Юнусабад" оснащены ИТ-турникетами с использованием строительных материалов отечественного производства и энергосберегающими светильниками, которые также установлены в секциях подземного туннеля.

Ўзбекистон темир йўллари Новая станция "Юнусабад" Ташкентского метро

Кроме того, на станциях введены в эксплуатацию современные и экономичные трансформаторы, они обеспечивают качественную и бесперебойную подачу электроэнергии. На платформах проложены специальные тисненые тактильные плитки для незрячих пассажиров, что обеспечит им дополнительную безопасность при посадке в вагоны поезда.

Станции также оснащены современными наклонными инвалидными подъемниками, что облегчает людям с ограниченными возможностями спуск и подъем по лестнице.

Во время строительства использовалось оборудование итальянского и немецкого производства и была задействована современная техника: два цепных крана грузоподъемностью 220 тонн, три высокоточных (телескопических) автокрана грузоподъемностью 70 тонн, мобильные бетонные заводы производительностью 20 и 40 кубометров в час, 350-тонный грузовик, 14 металлопрокатных станков и строительные сваи. На станции "Туркестан" установлены удобные кассы, электронные турникеты и мониторы. Стометровый перрон и два ряда колонн украшены плитами из белого мрамора. С одной стороны станции на стенах изображены достопримечательности и исторические места Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, а с другой – запечатлены города Узбекистана: Бухара, Самарканд, Хорезм, Кашкадарья, Сурхандарья, Джизак, Сырдарья, а также расположены мозаичные картины исторических мавзолеев и святынь Ташкента и Ферганской области. Для соблюдения правил безопасности каждая зона станции полностью оборудована камерами видеонаблюдения, кондиционерами, а также вентиляторами и звуковым комплексом.

Ўзбекистон темир йўллари Завершено строительство 2-й очереди Юнусабадской линии Ташкентского метро

Маршрутные знаки установлены на входах и выходах. Станция "Юнусабад" отличается от платформы "Туркестан" цветом, внешним видом и дизайном материалов, используемых для строительства и отделки. Внешний вид двух станций и красивый фасад не дублируют друг друга. Интерьер стометрового перрона "Юнусабад" выстроен в стиле уникального склона с серией рельефных колонн в центре платформы. У входа размещены картины в виде зеркал, изображающих современный и древний облик Ташкента. Обе стороны станции оснащены шестью современными мониторами.

Следует отметить, что теперь Юнусабадская линия метро включает в себя 8 станций: "Туркестан", "Юнусабад" "Шахристан", "Бадамзар", "Минор", "Абдулла Кадыри", "Юнус Раджаби" и "Минг урюк". С "Юнус Раджаби" осуществляется пересадка на станцию "Амир Темур" Чиланзарской линии, а с платформы "Минг урюк" можно перейти на станцию "Айбек" Узбекистанской линии метро.

Напомним: в начале июня текущего года были завершены работы на первом этапе ташкентской кольцевой линии метро по направлению "Дустлик-2 – Куйлюк". Она имеет 7 остановок, а ее протяженность составляет 11 км. Временной интервал движения поездов 4 минуты. Интерьер каждой станции выдержан в национальном стиле.