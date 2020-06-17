Из Узбекистана на Урал: абитуриенты смогут подать документы в ЮУрГУ онлайн

Южно-Уральский государственный университет реализует более 80 направлений подготовки бакалавриата и свыше 100 программ магистратуры и специалитета.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Несмотря на пандемию коронавируса, высшие учебные заведения продолжают работу — в дистанционном формате. Сегодня абитуриентам из Узбекистана для поступления в российский вуз нужен только Интернет.

Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) — один из лидеров современного российского образования, входящий в Проект 5-100, зарекомендовал себя как центр образовательной, научной, культурной и спортивной жизни Южного Урала.

По данным пресс-службы вуза, сегодня в ЮУрГУ обучаются 348 студентов из Узбекистана: 340 осваивают основные образовательные программы бакалавриата, девять учатся на программах специалитета, четверо — по направлениям магистратуры, один — по направлению аспирантуры и еще один — по направлению среднего профессионального образования.

"ЮУрГУ готов принимать иностранных абитуриентов онлайн с 20 июня. Для поступления на обучение необходимо подать заявление о приеме с приложением необходимых документов в электронной форме через портал", — рассказали в пресс-службе вуза.

Все вступительные экзамены будут проходить дистанционно. Информация о порядке проведения испытаний появится до 20 июня на сайте университета.

Студенты, подходящие под категорию "соотечественники" (родители родились в СССР), могут участвовать в конкурсе на бюджетное место наравне с российскими гражданами; также граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана имеют право поступать на бюджетные места на общих основаниях (на правах граждан РФ). Кроме того, абитуриенты могут поступить на любое интересное им направление, выбрав платное обучение, отметила проректор по международной деятельности ЮУрГУ Ольга Ярошенко.

На сегодня в вузе учатся более 27 тысяч человек, в том числе более двух тысяч иностранных студентов и аспирантов из 56 стран мира.

"При обучении в ЮУрГУ главное преимущество — Ассоциация иностранных студентов, которая, помимо национальных, культурных, спортивных и научных мероприятий для студентов-иностранцев, реализует проект тьюторства", — отметила Ярошенко.

Проект "Тьютор иностранного студента ЮУрГУ" был запущен в 2017 году, чтобы помочь первокурсникам справиться со всеми возможными проблемами и быстрее ассимилироваться. Тьюторы — иностранные студенты ЮУрГУ, которые уже несколько лет живут в России. Любой студент может задать им вопросы по поступлению, образованию, проживанию, студенческой жизни в вузе, подчеркнула проректор.

"Тьюторы встречают первокурсников на вокзале и в аэропорту, помогают встать на миграционный учет, получить комнату в общежитии, пройти медосмотр и получить страховку. Также они организовывают экскурсии по Челябинску, походы в кино, театры и музеи, проводят мероприятия в стенах университета, чтобы познакомить между собой студентов и помочь иностранным учащимся обрести друзей", — рассказала Ольга Ярошенко.

ЮУрГУ реализует более 80 направлений подготовки бакалавриата и свыше 100 программ магистратуры и специалитета. В университете работает более 40 научно-образовательных лабораторий и центров, в том числе 12 лабораторий международного уровня, возглавляемых учеными с мировым именем.

Стратегическими направлениями университета являются "Цифровая индустрия", "Материаловедение" и "Экология". Новые программы бакалавриата и магистратуры открываются с учетом их востребованности в ведущих сферах.

Наиболее популярные направления подготовки и специальности среди обучающихся из Узбекистана: "Менеджмент", "Металлургия", "Строительство", "Экономика", "Электроэнергетика и электротехника", "Юриспруденция".

Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время ЮУрГУ сотрудничает с 15 вузами Узбекистана. Университет активно взаимодействует с Генеральным консульством республики в Екатеринбурге. Благодаря поддержке диппредставительства вуз получил возможность проводить выездные профориентационные мероприятия и приемные кампании на базе вузов Узбекистана.

"Я с детства люблю литературу и русский язык, поэтому поступила в Россию — в ЮУрГУ. Учусь по специальности "филолог". На парах никогда не бывает скучно, мы работаем с разными видами текста: создаем, редактируем, а также изучаем историю языкознания, учимся реализовывать проекты, читаем и анализируем произведения", — рассказала уроженка Алмалыка, студентка третьего курса ЮУрГУ Дилрабо Тожикулова.

Также она отметила, что студенты активно участвуют в практической деятельности: научных конференциях, олимпиадах, форумах. В этом году Тожикулова приняла участие в международной студенческой конференции с исследованием "Сложности перевода идиоматических выражений на примере рассказов А. П. Чехова, переведенных на узбекский язык".

© Foto : Из личного архива Дилрабо Тожикуловой Студентка третьего курса ЮУрГУ Дилрабо Тожикулова

"Я изучаю язык с носителями, познаю культуру и традиции, у меня есть возможность увидеть все своими глазами. В ЮУрГУ обучаются ребята из 56 стран мира, поэтому я еще и познаю культуру многих других стран", — подчеркнула она.

В будущем Дилрабо планирует стать переводчиком, сейчас активно изучает английский и турецкий языки и мечтает написать книгу.

ЮУрГУ представлен в 25 рейтингах, в том числе впервые включен в глобальный международный рейтинг Times Higher Education 2020 с позицией 1001+ и в предметный рейтинг THE Engineering & Technology (интервальная группа 601-800). В новом рейтинге THE Impact Ranking университет занял позицию 401-600, а в глобальном рейтинге QS сохранил позицию на уровне 801+.