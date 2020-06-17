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Впервые на параде: чем узбекские военные удивят Красную площадь

Минобороны Узбекистана
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (275)
26510
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200617/14358306/Vpervye-na-parade-chem-uzbekskie-voennye-udivyat-Krasnuyu-ploschad.html

Напомним: торжество состоится на главной площади Москвы 24 июня. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на парад Победы также прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В этом году парад по случаю 75-летия Великой Победы пройдет с особым размахом. Дело не только в юбилейной дате, но и в масштабе предстоящего торжества.

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В этом году Россия пригласила поучаствовать в параде на Красной площади парадные расчеты 19 государств.

К настоящему моменту в Москву прибыли военнослужащие как минимум из 12 стран, в том числе из Узбекистана и других республик Центральной Азии.

Узбекистан подошел к подготовке к торжеству очень ответственно.

Ранее Министерство обороны выложило кадры подготовки к параду пешей колонны узбекских военнослужащих, оттачивающих мастерство маршировки. Кадры действительно завораживают.

Вклад Узбекистана в Великую Победу

Узбекистан в годы Великой Отечественной войны обеспечивал фронт вооружением, продовольствием.

© Foto : Пресс-служба президента Узбекистана
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Также в годы войны на восток, в том числе в Узбекистан, были эвакуированы тысячи предприятий, ковавших общую Победу над фашизмом.

Республика приняла около полутора миллионов эвакуированных из оккупированных территорий Советского Союза.

Несколько сотен тысяч сирот обрели на этой гостеприимной земле свой второй дом и новых родителей. Всем известный пример семьи кузнеца Шамахмудова, приютившего 15 детей, не единичный случай.

На фронт ушли около двух миллионов узбекистанцев, почти половина из них пали в боях.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (275)
Теги:
Военнослужащие, Узбекистан, Парад Победы



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