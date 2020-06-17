Сколько было выделено на ликвидацию последствий наводнения в Сардобе

На ремонтно-восстановительные работы в Сардобинском районе Сырдарьинской области было выделено 200 млрд сумов. Еще 19 млрд сумов потребуется на реконструкцию домов и благоустройство прилегающих к ним территорий.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. В штабе АИМК состоялся брифинг, посвященный ликвидации последствий наводнения в Сардобе.

Начальник управления Министерства строительства Жалол Арашев доложил о процессе выполнения ремонтно-строительных работ в пострадавших районах.

Администрация Сырдарьинской области подписала контракт с инжиниринговой компанией и подрядчиками на сумму 200 млрд сумов. Из них 112,1 млрд было выделено для восстановления Сардобинского района, 60,6 млрд для махалли "Хакикат" и 27,3 млрд для махалли "Навбахор" Мирзаабадского района.

К тому же, начато строительство 66 многоэтажных жилых домов, насчитывающих 2640 квартир общей площадью 52,5 га.

По предварительным оценкам, на ремонт многоквартирных домов и благоустройство прилегающих к ним территорий понадобится еще более 19 млрд сумов, из которых 12 млрд сумов уйдет на ремонт домов и свыше 7 млрд сумов на облагораживание окружающей местности.

Напомним: 1 мая в Сырдарьинской области на Сардобинском водохранилище произошел прорыв дамбы, в результате чего были затоплены близлежащие районы.

На данный момент уже создан резерв сжиженного газа (около 224 тонн) и бытового газа (1000 баллонов) для эвакуированного населения, а также проложено 124 км внешних и внутренних газопроводов в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах.