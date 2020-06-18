В 71 махалле Ташкента ужесточили карантинные меры

На сегодняшний день также временно приостановлена работа ТЦ "Малика", дехканского рынка в Юнусабадском и торгового комплекса "Урикзор" в Учтепинском районах.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Власти ввели в 71 махалле Ташкента "красный" уровень карантина в связи с возникновением новых очагов заражения коронавирусом.

Речь идет о следующих махаллях:

Мирабадский район: "Файзобод";

"Файзобод"; Мирзо-Улугбекский район: имени Х. Абдуллаева, "Оккургон", "Авайхон", "Янги Авайхон", "Шуртепа";

имени Х. Абдуллаева, "Оккургон", "Авайхон", "Янги Авайхон", "Шуртепа"; Юнусабадский район: "Тикланиш", "Туркистон", "Халкабог", "Ифтихор", "Нурмакон", "Октепа", "Шарк хакикати", "Собиробод";

"Тикланиш", "Туркистон", "Халкабог", "Ифтихор", "Нурмакон", "Октепа", "Шарк хакикати", "Собиробод"; Яшнабадский район: "Куксарой", "Куйликобод", "Гузал", "Машинасозлар", "Тонг", "Катта-Куйлик", "Урта Масжид";

"Куксарой", "Куйликобод", "Гузал", "Машинасозлар", "Тонг", "Катта-Куйлик", "Урта Масжид"; Учтепинский район: "Богистон", "Нишабарик", "Дегрез", "Такачи", "Хайратий", "Урикзор", "Куркамобод";

"Богистон", "Нишабарик", "Дегрез", "Такачи", "Хайратий", "Урикзор", "Куркамобод"; Яккасарайский район: "Мукимий", "Кушбеги";

"Мукимий", "Кушбеги"; Шайхантахурский район: "Шодлик", имени О. Хужаева, "Богкуча", "Камолон", "Чакар", "Жангох", "Янги Белтепа", "Гулобод", "Зафаробод", "Эшонгузар";

"Шодлик", имени О. Хужаева, "Богкуча", "Камолон", "Чакар", "Жангох", "Янги Белтепа", "Гулобод", "Зафаробод", "Эшонгузар"; Сергелийский район: "Хабибий", "Янги Сергели", "Эзгулик", 8-я и 9-я промзоны;

"Хабибий", "Янги Сергели", "Эзгулик", 8-я и 9-я промзоны; Алмазарский район: "Шодиёна", "Истикбол", "Нихол", "Ёшлик", "Чигатой Октепа", "Гулзор", "Ахил", "Гуруч арик", "Ислом ота", "Чукурской", "Себзор", "Хончорбог", "Куштут", "Эски шахар", "Университет", именм Мирзо Голиба, "Аллой", "Олимпия", "Шифокорлар";

"Шодиёна", "Истикбол", "Нихол", "Ёшлик", "Чигатой Октепа", "Гулзор", "Ахил", "Гуруч арик", "Ислом ота", "Чукурской", "Себзор", "Хончорбог", "Куштут", "Эски шахар", "Университет", именм Мирзо Голиба, "Аллой", "Олимпия", "Шифокорлар"; Бектемирский район: "Бинокор", "Абай";

"Бинокор", "Абай"; Чиланзарский район: "Катортол", "Катта Козиробод", "Катта Чилонзор-2", "Гулистон", "Якка тут".

"Все въезды и выезды в данные махалли закрываются, на них установят стационарные посты, где будут дежурить сотрудники ГУВД Ташкента, Национальной гвардии и службы санитарно-эпидемиологического надзора. На территориях махаллей организовывается круглосуточное дежурство, будет установлен строгий контроль", — сообщает столичный ГУВД.

ГУВД Ташкента Ташкент

Правоохранители рекомендуют гражданам, проживающим в границах "красной" зоны, выходить из дома (причем только одному члену семьи) в случаях крайней необходимости: если требуется выйти за лекарствами или продуктами.

Сотрудники ГУВД также напомнили о требованиях безопасности: всем местным жителям обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию и быть в медицинской маске.

В общественных местах и на рынках рекомендуется меньше касаться руками прилавков, перил и других поверхностей.