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Стали известны даты трех вывозных рейсов из Ташкента в Россию

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200618/14363342/Stali-izvestny-daty-trekh-vyvoznyh-rejsov-iz-Tashkenta-v-Rossiyu.html

Граждане РФ смогут попасть из столицы Узбекистана в Казань, Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Консульский отдел посольства России в Узбекистане опубликовал информацию о вывозных чартерах из Ташкента в Казань, Екатеринбург, а также Москву и Санкт-Петербург (один рейс на два города). Они запланированы на 20-23 июня.

Предварительный график:

  • Ташкент — Казань: вылет 20 июня в 12.00 (по местному времени)

Перелет возможен только для граждан РФ, проживающих в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Республике Марий Эл, Чувашской Республике, Республике Мордовия, Нижегородской, Кировской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях.

  • Ташкент — Екатеринбург: вылет 21 июня в 11.00 (по местному времени)

Перелет возможен только для граждан РФ, проживающих в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийского автономном округе, Республике Коми, Ямало-Ненецкого автономном округе.

  • Ташкент — Москва — Санкт-Петербург: вылет 23 июня в 02.45 (по местному времени)

Перелет возможен только для граждан РФ, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Ульяновской, Калининградской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Республике Карелия.

Чтобы попасть на рейсы, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг по ссылке.

Напомним, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Теги:
пандемия, Казань, Екатеринбург, Ташкент, Москва, Россия, Узбекистан, рейсы



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