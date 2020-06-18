Важным шагом в сфере ИКТ является реализуемый Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций проект "Один миллион узбекских программистов".

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. В Джизаке прошел Первый форум молодых программистов, в котором приняли участие 40 молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет, в том числе фрилансеры из Джизака, слушатели специализированных учебных центров и интересующиеся сферой ИКТ, сообщает пресс-служба президента.

"Достижение поставленных целей в сфере ИКТ может быть ускорено за счет подготовки нового поколения специалистов", - говорится в информации.

Важным шагом в этом направлении является реализуемый Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций проект "Один миллион узбекских программистов".

Обучение в рамках проекта осуществляется на специальном учебном портале uzbekcoders.uz.

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В его рамках слушателям предлагаются бесплатные видеокурсы на узбекском языке с субтитрами по четырем наиболее популярным востребованным специальностям, включая анализ данных (Big Data Analytics), разработку приложений для Android, разработку веб-приложений и программного обеспечения.

"Сегодня, учитывая тенденцию развития таких областей, как информационные технологии, программирование, графический дизайн, спрос на эти области и потребность в квалифицированных кадрах растет с каждым днем", - добавили в пресс-службе.

В заключение форума были объявлены победители в номинациях "Лучшее веб-приложение", "Лучшее мобильное приложение", "Лучший графический дизайн". Организаторы форума вручили специальные дипломы и сувениры от спонсоров победителям и участникам.