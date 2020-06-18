В Узбекистане уменьшилось число преступлений, связанных с торговлей людьми

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Узбекистане в 2019 году количество преступлений, связанных с торговлей людьми, уменьшилось на 22 процента. Об этом сообщили в Сенате Олий Мажлиса по итогам заседания Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду, которое провела ее председатель Танзила Нарбаева.

"В результате проведения профилактических и организационных мероприятий по противодействию торговле людьми и принудительному труду в 2019 году количество преступлений, связанных с торговлей людьми, уменьшилось на 22 процента", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, административные штрафы были применены в отношении 259 должностных лиц, допустивших случаи принудительного труда и своевременно не выплативших заработную плату, а также 56 должностных лиц, не создавших условия для труда.

Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам оказания помощи жертвам торговли людьми, их реабилитации, а также защиты интересов граждан за рубежом, отмечается в публикации. В прошлом году в Республиканском реабилитационном центре была оказана медицинская, психологическая и правовая помощь 220 жертвам торговли людьми, 113 из которых трудоустроены. Около четырех тысяч граждан обеспечены работой за рубежом, порядка 530 тысяч долларов США взыскано в пользу трудовых мигрантов, которые не смогли своевременно получить зарплату.

Также были озвучены некоторые проблемы, которые необходимо решать.

"В частности, сегодня встречаются случаи принудительного привлечения работников руководителями некоторых местных хокимиятов, министерств и ведомств и их нижестоящих подразделений к видам труда, которые не относятся к их функциональным обязанностям, — говорится в сообщении. — В ходе мероприятия отмечалось, что в нижнем звене эффективность работы находится на низком уровне, люди страдают из-за одного непродуманного действия, что отрицательно сказывается на имидже государства".

Кроме того, беспокойство вызывает высокий показатель преступлений, связанных с торговлей новорожденными детьми.

"В частности, в 2018-м количество преступлений, связанных с торговлей младенцами, составило 38 процентов от числа преступлений, связанных с торговлей людьми, в 2019 году этот показатель вырос на 43 процента", — сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем на заседании говорилось о неэффективно налаженном механизме законного решения обращений, связанных с торговлей людьми, выявления и судебного рассмотрения таких видов преступлений, обеспечения принципа неизбежности наказания. В прошлом году уголовные дела были возбуждены лишь по 94 из 710 обращений.