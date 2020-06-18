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"Союзмультфильм" представил трех новых персонажей "Ну, погоди!" — фото

© Sputnik / РИА Новости
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200618/14366021/Soyuzmultfilm-predstavil-trekh-novykh-personazhey-Nu-pogodi--foto.html

Премьера нового "Ну, погоди!" состоится уже в этом году. Первый сезон включит в себя 26 серий длительностью по семь минут каждая.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. "Союзмультфильм" представил новых персонажей для перезапуска знаменитого мультфильма "Ну, погоди!".

Так, новыми героями всем известного анимационного сериала про волка и зайца станут барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

Выглядят они так:

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Публикация от Союзмультфильм (@soyuzmultfilm.official)

"Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример", – поделилась генпродюсер киностудии Юлия Осетинская.

По ее словам, образы новых героев выглядят актуально и современно. 

Также "Союзмультфильм" сообщил, что Тим, Шу и Уля станут талисманами горного российского курорта "Роза Хутор". К слову, именно он выступил партнером перезапуска известного мультфильма.

Новых персонажей можно будет встретить на территории курорта, также каждый турист сможет приобрести памятный сувенир с их изображением.

Теги:
Кино, Культура, мультфильм



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