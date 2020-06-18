БПИ в Узбекистане лишается ряда полномочий

Бюро принудительного исполнения также перестанет контролировать платежи в сфере сбора и вывоза отходов.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. С 1 августа Бюро принудительного исполнения в Узбекистане лишится ряда полномочий, связанных с коммунальной сферой, сообщает Минюст.

"В соответствии с документом "О дополнительных мерах по совершенствованию механизма реализации природного газа и электрической энергии" с 1 августа Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре лишается функций по обеспечению полноты и своевременности платежей за потребление электрической энергии и природного газа", - говорится в сообщении.

Согласно документу, с 1 августа текущего года некоторые задачи и полномочия Бюро принудительного исполнения (БПИ) передаются следующим организациям:

- Министерству энергетики - организация и проведение мониторинга процессов внедрения современных автоматизированных систем контроля и учета потребления электрической энергии и природного газа, а также альтернативных источников энергии;

- территориальным предприятиям АО "Региональные электрические сети" и региональным газоснабжающим организациям АО "Худудгазтаъминот" - обеспечения полноты и своевременности платежей, сокращения задолженности потребителей, а также учета сбыта и потребления электрической энергии и природного газа;

- территориальным предприятиям АО "Региональные электрические сети" и региональным газоснабжающим организациям АО "Худудгазтаъминот" и соответствующим правоохранительным органам в пределах их полномочий - выявления, пресечения и предупреждения фактов хищений, незаконного подключения к электрическим и газораспределительным сетям;

- Министерству энергетики, АО "Региональные электрические сети" и АО "Худудгазтаъминот" - принятия мер по повышению правовой культуры и ответственности потребителей за бережное отношение и рациональное использование электрической энергии и природного газа;

- Министерству энергетики - ведения комплексного анализа, выявления системных проблем, выработки предложений о совершенствовании системы обеспечения расчетов за энергоресурсы.