За продажу без рецепта "аптечных наркотиков" хотят лишать свободы до 5 лет

С 1 декабря 2019 года 78 лекарственных препаратов, используемых как "аптечные наркотики", включены в список сильнодействующих веществ, они продаются по одноразовому рецепту врача и только в аптеках, имеющих специальную лицензию.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания сроком до пяти лет лишения свободы за продажу без рецепта лекарственных препаратов, используемых как "аптечные наркотики".

"Вносится дополнение в статью Уголовного кодекса, где определяется ответственность за преступные действия, связанные с оборотом недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств", — говорится в публикации на сайте верхней палаты парламента.

Поправка предусматривает отдельно установленную уголовную ответственность за нарушение порядка розничной реализации по рецепту психотропных и сильнодействующих лекарственных средств.

"Виновное лицо может быть наказано лишением свободы до пяти лет", — добавили в информационной службе.

Закон отправлен на подпись президенту страны.

В Узбекистане в октябре 2018 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за незаконное изготовление, распространение и сбыт психоактивных веществ и синтетических наркотиков. В настоящий момент уголовное наказание по "наркотическим" статьям в республике составляет от шести месяцев до 20 лет лишения свободы.

Список наркотических и психотропных средств, оборот которых запрещен в стране, включает перечень из 238 наименований веществ натурального и синтетического происхождения. С 1 декабря 2019 года 78 лекарственных препаратов, используемых как "аптечные наркотики", включены в список сильнодействующих веществ, они продаются по одноразовому рецепту врача и только в аптеках, имеющих специальную лицензию.

Местные правоохранительные органы и СМИ регулярно сообщают о контрабанде психотропных веществ в республику. По данным правоохранительных органов, в 2014–2019 годы в стране изъято в общей сложности около трех килограммов различных видов новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков.