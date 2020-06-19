За продажу без рецепта "аптечных наркотиков" хотят лишать свободы до 5 лет

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания сроком до пяти лет лишения свободы за продажу без рецепта лекарственных препаратов, используемых как "аптечные наркотики".
"Вносится дополнение в статью Уголовного кодекса, где определяется ответственность за преступные действия, связанные с оборотом недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств", — говорится в публикации на сайте верхней палаты парламента.
Поправка предусматривает отдельно установленную уголовную ответственность за нарушение порядка розничной реализации по рецепту психотропных и сильнодействующих лекарственных средств.
"Виновное лицо может быть наказано лишением свободы до пяти лет", — добавили в информационной службе.
Закон отправлен на подпись президенту страны.
В Узбекистане в октябре 2018 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за незаконное изготовление, распространение и сбыт психоактивных веществ и синтетических наркотиков. В настоящий момент уголовное наказание по "наркотическим" статьям в республике составляет от шести месяцев до 20 лет лишения свободы.
Местные правоохранительные органы и СМИ регулярно сообщают о контрабанде психотропных веществ в республику. По данным правоохранительных органов, в 2014–2019 годы в стране изъято в общей сложности около трех килограммов различных видов новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков.