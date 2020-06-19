Сенат Узбекистана ратифицировал Женевский протокол о запрете химического оружия

Это важный шаг на пути укрепления равноправного участия республики в международном сообществе, отметили в верхней палате парламента.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал Женевский протокол 1925 года о запрещении применения на войне удушливых и ядовитых газов и бактериологических средств.

По данным пресс-службы верхней палаты парламента, сенаторы рассмотрели и одобрили закон "О присоединении Республики Узбекистан к Протоколу о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Документ направлен на подпись президенту страны.

Ратификация протокола станет важным шагом на пути укрепления равноправного участия Узбекистана в международном сообществе, отметили в Сенате. По данным инфослужбы, к протоколу присоединились 142 государства, в том числе Армения, Молдова, Россия, Таджикистан и Кыргызстан.

В Сенате уточнили, что протокол дополняет требования Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года.

Протокол, подписанный 17 июня 1925-го, — основной международный документ, юридически запрещающий применение химического, биологического и токсичного оружия.