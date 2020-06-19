Сенат Узбекистана ратифицировал Женевский протокол о запрете химического оружия

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал Женевский протокол 1925 года о запрещении применения на войне удушливых и ядовитых газов и бактериологических средств.
По данным пресс-службы верхней палаты парламента, сенаторы рассмотрели и одобрили закон "О присоединении Республики Узбекистан к Протоколу о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Документ направлен на подпись президенту страны.
В Сенате уточнили, что протокол дополняет требования Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года.
Протокол, подписанный 17 июня 1925-го, — основной международный документ, юридически запрещающий применение химического, биологического и токсичного оружия.