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Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте

Сенат Узбекистана ратифицировал Женевский протокол о запрете химического оружия

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200619/14372062/Senat-Uzbekistana-ratifitsiroval-Zhenevskiy-protokol-o-zaprete-khimicheskogo-oruzhiya.html

Это важный шаг на пути укрепления равноправного участия республики в международном сообществе, отметили в верхней палате парламента.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал Женевский протокол 1925 года о запрещении применения на войне удушливых и ядовитых газов и бактериологических средств.

По данным пресс-службы верхней палаты парламента, сенаторы рассмотрели и одобрили закон "О присоединении Республики Узбекистан к Протоколу о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Документ направлен на подпись президенту страны.

Проведение анализов в биохимической лаборатории
AFP / CARL DE SOUZA
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Ратификация протокола станет важным шагом на пути укрепления равноправного участия Узбекистана в международном сообществе, отметили в Сенате. По данным инфослужбы, к протоколу присоединились 142 государства, в том числе Армения, Молдова, Россия, Таджикистан и Кыргызстан.

В Сенате уточнили, что протокол дополняет требования Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года.

Протокол, подписанный 17 июня 1925-го, — основной международный документ, юридически запрещающий применение химического, биологического и токсичного оружия.

Теги:
безопасность, Сенат Республики Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса, Узбекистан, химическое оружие



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