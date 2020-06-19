Камилов отметил важность развития цифровой медицины в период пандемии

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана принял участие в видеоконференции "Международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс — один путь": Солидарность в борьбе с COVID-19".

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Развитие цифровой медицины, образования и электронной торговли являются приоритетами сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс — один путь" в период пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе видеоконференции "Международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс — один путь": Солидарность в борьбе с COVID-19".

В мероприятии участвовали главы внешнеполитических ведомств 26 стран Азии, Африки, Европы и Южной Америки, а также генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус и администратор программы развития ООН Аким Стайнер.

"Министр особо отметил развитие цифровой медицины, образования и электронной торговли в качестве приоритетных направлений сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс — один путь", — говорится в публикации на сайте МИД по итогам встречи.

Камилов подчеркнул необходимость создания механизма обеспечения бесперебойного функционирования транспортных коммуникаций, а также значимость совершенствования инфраструктуры для автомобильных перевозок и проектирования и строительства железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай".

МИД Узбекистана Видеоконференция "Международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс — один путь": Солидарность в борьбе с COVID-19

По данным ведомства, отдельное внимание министр уделил вопросам обеспечения продовольственной безопасности в условиях глобальной пандемии и возобновления взаимной торговли сельскохозяйственными товарами.

"Кроме того, констатирована значимость для восстановления международных экономических связей активизации работы сферы туристических услуг с учетом обеспечения санитарно-гигиенической безопасности", — добавили в МИД Узбекистана.

Концепция "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.