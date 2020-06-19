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Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways

Минкомсвязь РФ сообщила о корректировке времени вывозных рейсов из Ташкента

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200619/14373864/Minkomsvyaz-RF-soobschila-o-korrektirovke-vremeni-vyvoznykh-reysov-iz-Tashkenta.html

Ранее Консульский отдел посольства России в Узбекистане опубликовал информацию о вывозных чартерах из столицы РУз в Казань, Екатеринбург, а также Москву и Санкт-Петербург (один рейс на два города). Они запланированы на 20, 21 и 23 июня.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о корректировке вывозных рейсов UzAirways из Ташкента в Казань и Екатеринбург.

"Изменилось время вылета рейса UZB3649 Ташкент — Казань 20 июня 2020. Теперь рейс вылетает в 12.00 по местному времени (10.00 мск). Изменилось время вылета рейса UZB3661 Ташкент — Екатеринбург 21 июня 2020. Теперь рейс вылетает в 13.10 по местному времени (11.10 мск)", — сообщила Минкомсвязь в Telegram-канале "Госуслуги: Ташкент — РФ". Публикацию цитирует РИА Новости.

Министерство также опубликовало списки пассажиров, зарегистрировавшихся на эти чартеры. В списке россиян, желающих вернуться домой рейсом Ташкент — Казань, 135 человек. На рейс Ташкент — Екатеринбург смогут попасть 108 человек.

© Sputnik / Илья Наймушин
Стали известны даты трех вывозных рейсов из Ташкента в Россию
В Посольстве Узбекистана сообщили РИА Новости, что обратными рейсами из Казани и Екатеринбурга в Ташкент вылетят граждане Узбекистана, однако их количество пока уточняется.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Теги:
пандемия, рейсы, Россия, Узбекистан



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