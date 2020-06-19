Канадские медики пока не советуют коллегам из Узбекистана лечить COVID-19 дексаметазоном

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Канадские медики советуют коллегам из Узбекистана дождаться клинических испытаний перед применением дексаметазона для лечения коронавируса, сообщили в пресс-службе Национальной палаты инновационного здравоохранения республики по итогам вебинара с Королевским колледжем врачей и хирургов Канады.

Онлайн-встреча была посвящена вопросам эффективности применения противовоспалительных препаратов для лечения COVID-19.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний препарата дексаметазон. Согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, противовоспалительный препарат снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35 процентов, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20 процентов. Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.

"В настоящее время нет доказательных данных, что какой-либо из препаратов снижает смертность при COVID-19", — заявила практикующий врач в центре медицинских наук королевы Елизаветы II в Галифаксе, профессор Линн Джонстон, отвечая на вопрос коллег из Узбекистана об эффективности дексаметазона. Ее цитирует Нацпалата.

Джонстон подчеркнула, что любые выводы об эффективности дексаметазона требуют подтверждения в ходе серьезных клинических испытаний, отметили в пресс-службе.

Особый интерес в данном случае, по ее словам, представляет исследование — для какой именно категории инфицированных COVID-19 было эффективно применение данного глюкокортикостероида.

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский ранее рассказал, что в России дексаметазон применяют уже несколько десятилетий, но только в крайних случаях — когда идет избыточное воспаление при инфекционных заболеваниях. Этот препарат имеет ряд противопоказаний и много побочных эффектов, использовать его для самолечения — опасно.