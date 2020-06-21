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Здание филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте

Определены квоты приема в Филиал МИФИ в Ташкенте

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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22910
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200621/14381422/Opredeleny-kvoty-priema-v-Filial-MIFI-v-Tashkente.html

Правительство приняло постановление "О приеме в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" на 2020/2021 учебный год".

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Квота приема в Филиал НИЯУ " МИФИ на 2020/2021 учебный год установлена в размере 100 мест для подготовки бакалавров. При этом обучение будет проводиться на основе государственных грантов.

Из них на каждую из четырех специализацию предусматривается равное число квот – по 25 мест:

  • ядерная энергетика и теплофизика;
  • ядерные физика и технологии;
  • тепловая энергетика и тепловая техника;
  • электроэнергетика и электротехника.

Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" был организован постановлением Президента в июле 2018 года.

Студенческие билеты учащихся открывшегося в Ташкенте филиала НИЯУ МИФИ
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
"Реактор" атомных кадров: как открывали ташкентский филиал МИФИ

Основным направлением деятельности филиала НИЯУ "МИФИ" является подготовка высококвалифицированных инженерно-технических кадров на уровне международных образовательных стандартов, способных решать важнейшие научно-технологические и производственные задачи в интересах отраслевых нужд ядерной энергетики и теплофизики.

Теги:
абитуриенты, ВУЗ, Узбекистан, Ташкент, Образование



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