Определены квоты приема в Филиал МИФИ в Ташкенте

Правительство приняло постановление "О приеме в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" на 2020/2021 учебный год".

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Квота приема в Филиал НИЯУ " МИФИ на 2020/2021 учебный год установлена в размере 100 мест для подготовки бакалавров. При этом обучение будет проводиться на основе государственных грантов.

Из них на каждую из четырех специализацию предусматривается равное число квот – по 25 мест:

ядерная энергетика и теплофизика;

ядерные физика и технологии;

тепловая энергетика и тепловая техника;

электроэнергетика и электротехника.

Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" был организован постановлением Президента в июле 2018 года.

Основным направлением деятельности филиала НИЯУ "МИФИ" является подготовка высококвалифицированных инженерно-технических кадров на уровне международных образовательных стандартов, способных решать важнейшие научно-технологические и производственные задачи в интересах отраслевых нужд ядерной энергетики и теплофизики.