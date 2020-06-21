Аэропорту Андижана присвоили имя великого узбекского полководца

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Международному аэропорту Андижана дали имя выдающейся исторической фигуры — узбекского полководца, поэта и писателя Захириддина Мухаммада Бабура.

"В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по развитию сферы туризма в строгом соответствии с требованиями усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности" международному аэропорту "Андижан" присвоено имя Захириддина Мухаммада Бабура", — говорится в сообщении Минтранса республики.

Аэропорт Андижана был построен в 1954 году и был одним из крупнейших в Узбекистане. В 2015 году аэродрому был дан статус международного. В 2018-м на территории аэропорта были запущены работы по реконструкции. Они продлились до конца 2019 года.

На этот год был запланирован масштабный проект по строительству первого в республике экоаэропорта на базе аэропорта Андижана, однако из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть.