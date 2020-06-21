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Аэропорту Андижана присвоили имя великого узбекского полководца

Yestravel
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200621/14382252/Aeroportu-Andizhana-prisvoili-imya-osnovatelya-imperii-Velikikh-Mogolov--.html

Данное решение было принято постановлением президента о развитии сферы туризма в условиях усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Международному аэропорту Андижана дали имя выдающейся исторической фигуры — узбекского полководца, поэта и писателя Захириддина Мухаммада Бабура.

"В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по развитию сферы туризма в строгом соответствии с требованиями усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности" международному аэропорту "Андижан" присвоено имя Захириддина Мухаммада Бабура", — говорится в сообщении Минтранса республики.

Аэропорт Андижана был построен в 1954 году и был одним из крупнейших в Узбекистане. В 2015 году аэродрому был дан статус международного. В 2018-м на территории аэропорта были запущены работы по реконструкции. Они продлились до конца 2019 года.

На этот год был запланирован масштабный проект по строительству первого в республике экоаэропорта на базе аэропорта Андижана, однако из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть.

Теги:
Министерство транспорта Республики Узбекистан, Андижан, аэропорт



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