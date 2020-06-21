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В Узбекистане признаны незаконными 42% рассмотренных судами решений хокимов

© Flickr / UNC - CFC - USFK
Общество
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62220
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200621/14384175/V-Uzbekistane-priznany-nezakonnymi-42-rassmotrennykh-sudami-resheniy-khokimov.html

Было рекомендовано первым делом усилить правовую пропаганду среди исполнителей и повысить правовую грамотность государственных служащих, которые работают в хокимиятах.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В 2019 году в Узбекистане 42% всех дел, связанных с пересмотром судами решений глав городских администраций, были признаны незаконными. 

Об этом сообщила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

По ее словам, из 3 000 рассмотренных случаев не соответствующими закону были признаны 1 244.

"Ответственные руководители, работающие в различных структурах хокимиятов, подготовили незаконные решения и дали на подпись хокимам… К большому сожалению, в результате этого страдает население, тратит столько времени, столько нервов, столько средств", — отметила Нарбаева.

Спикер верхней палаты парламента страны также заявила, что решением данного вопроса является необходимость повышение правовой грамотности госслужащих, работающих в хокимиятах.

Молоток судьи в районном суде
© Sputnik / Максим Богодвид
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Думать над тем, какие меры будут в этом случае эффективными, должно не только Министерство юстиции, но и другие ключевые ведомства, заметила Нарбаева.

По ее мнению, "каждый министр и хоким должен думать над повышением правовой культуры в своей системе".

Между тем индикаторы мониторинга и анализа мероприятий по повышению правовой культуры уже давно разработаны и утверждены Кабмином республики, однако ни одному ведомству так до сих пор не была дана оценка в данной деятельности.

Теги:
Узбекистан, Танзила Нарбаева, Суд, хоким



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