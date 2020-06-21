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Международный аэропорт имени Ататюрка

Турецкая авиакомпания возобновляет регулярные рейсы в Узбекистан

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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172201
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200621/14384484/Turetskaya-aviakompaniya-vozobnovlyaet-regulyarnye-reysy-v-Uzbekistan.html

Авиабилеты по направлениям Стамбул—Ташкент и Ташкент—Стамбул уже можно купить. Их стоимость в оба конца начинается от $588.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 1 июля возобновляет авиарейсы из Стамбула в Ташкент и в обратном направлении.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю:

  • из Стамбула в Ташкент – по вторникам, средам, субботам и воскресеньям;
  • из Ташкента в Стамбул – по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. 

Билеты уже появились в продаже.

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
© Flickr / Dan Nevill
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Сообщается о том, что стоимость одного билета составит минимум 588 долларов.

В настоящий момент Турция разрешает въезд иностранцев в страну, однако на границе строго соблюдаются меры безопасности: у всех пассажиров измеряют температуру и выявляют другие симптомы инфекции.

При подозрении туриста могут отправить на ПЦР-тестирование на COVID-19.

Теги:
Самолет, авиабилет, Узбекистан, Турция



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