Турецкая авиакомпания возобновляет регулярные рейсы в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 1 июля возобновляет авиарейсы из Стамбула в Ташкент и в обратном направлении.
Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю:
- из Стамбула в Ташкент – по вторникам, средам, субботам и воскресеньям;
- из Ташкента в Стамбул – по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.
Билеты уже появились в продаже.
Сообщается о том, что стоимость одного билета составит минимум 588 долларов.
В настоящий момент Турция разрешает въезд иностранцев в страну, однако на границе строго соблюдаются меры безопасности: у всех пассажиров измеряют температуру и выявляют другие симптомы инфекции.
При подозрении туриста могут отправить на ПЦР-тестирование на COVID-19.