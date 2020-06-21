Турецкая авиакомпания возобновляет регулярные рейсы в Узбекистан

Авиабилеты по направлениям Стамбул—Ташкент и Ташкент—Стамбул уже можно купить. Их стоимость в оба конца начинается от $588.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 1 июля возобновляет авиарейсы из Стамбула в Ташкент и в обратном направлении.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю:

из Стамбула в Ташкент – по вторникам, средам, субботам и воскресеньям;

из Ташкента в Стамбул – по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

Билеты уже появились в продаже.

Сообщается о том, что стоимость одного билета составит минимум 588 долларов.

В настоящий момент Турция разрешает въезд иностранцев в страну, однако на границе строго соблюдаются меры безопасности: у всех пассажиров измеряют температуру и выявляют другие симптомы инфекции.

При подозрении туриста могут отправить на ПЦР-тестирование на COVID-19.