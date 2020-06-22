На въездах в "красные" зоны Ташкента установят блокпосты

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. На въездах в "красные" зоны Ташкента будут установлены блокпосты, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана. Соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

"Зоны Ташкента (в разрезе улиц, массивов, махаллей), где выявлена коронавирусная инфекция, будут закрыты с установлением блокпостов. Возле домов граждан, находящихся на карантине, организуют круглосуточное дежурство", — говорится в публикации на Telegram-канале пресс-секретаря Минздрава Фурката Санаева.

Кроме того, решено, что иностранцам, въезжающим в Узбекистан из государств, эпидемиологическая обстановка в которых остается сложной, будет предоставлено право провести 14 дней санитарного контроля в гостинице (платно) или же в государственных карантинных центрах (бесплатно).

Перечень гостиниц, в которых граждане смогут пробыть две недели, формируется Государственным агентством по развитию туризма и Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия.

Граждане обязаны строго соблюдать порядок карантинного контроля, подчеркнули в Минздраве.

Напомним, по последним данным, в Узбекистане выявлен в общей сложности 6 401 случай заражения COVID-19. Выздоровели 4 450 человек, скончались 19.