На въездах в "красные" зоны Ташкента установят блокпосты

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. На въездах в "красные" зоны Ташкента будут установлены блокпосты, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана. Соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.
"Зоны Ташкента (в разрезе улиц, массивов, махаллей), где выявлена коронавирусная инфекция, будут закрыты с установлением блокпостов. Возле домов граждан, находящихся на карантине, организуют круглосуточное дежурство", — говорится в публикации на Telegram-канале пресс-секретаря Минздрава Фурката Санаева.
Перечень гостиниц, в которых граждане смогут пробыть две недели, формируется Государственным агентством по развитию туризма и Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия.
Граждане обязаны строго соблюдать порядок карантинного контроля, подчеркнули в Минздраве.
Напомним, по последним данным, в Узбекистане выявлен в общей сложности 6 401 случай заражения COVID-19. Выздоровели 4 450 человек, скончались 19.