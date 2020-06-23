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Типичное дехканское хозяйство в Узбекистане (Хорезмская область): семейный дом, 0,3-0,4 га орошаемой пашни, хозяйственные постройки для скота

В Узбекистане хотят отменить право дехкан на пожизненное владение землей

Wikipedia / Zvi Lerman
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200623/14396352/V-Uzbekistane-khotyat-otmenit-pravo-dekhkanov-na-pozhiznennoe-vladenie-zemley.html

В редакцию закона от 30 апреля 1998 года "О дехканском хозяйстве" вносятся изменения и дополнения, утверждается его новая редакция. Документ доступен для обсуждения.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане могут отменить право дехканских хозяйств на пожизненное владение земельными участками.

Соответствующую инициативу выдвинул Минюст страны. Законопроект "О внесении изменений в закон Республики Узбекистан "О дехканском хозяйстве" уже разработан и размещен на портале СОВАЗ для обсуждения.

Новый порядок владения землей

Выделенные земельные участки планируется сдавать в аренду:

  •  сроком на 30-50 лет — для садоводства и виноградарства;
  • на 5-15 лет — для выращивания овощей, бахчевых и других сельскохозяйственных культур.

Теперь деятельность того или иного дехканского хозяйства будет считаться прекращенной после того, как истечет право владения данной землей или завершится срок ее аренды (включая вторичную аренду). 

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Законопроект доступен для обсуждения до 3 июля.

Важно: к 1 января 2021 года вся законодательная база и решения органов власти, которые имеют отношение к деятельности дехканских хозяйств, должны быть пересмотрены на предмет соответствия новой редакции закона.

До вступления ее в силу действует текущая версия закона.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Сельское хозяйство, имущество, земля



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