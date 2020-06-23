В Узбекистане хотят отменить право дехкан на пожизненное владение землей

В редакцию закона от 30 апреля 1998 года "О дехканском хозяйстве" вносятся изменения и дополнения, утверждается его новая редакция. Документ доступен для обсуждения.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане могут отменить право дехканских хозяйств на пожизненное владение земельными участками.

Соответствующую инициативу выдвинул Минюст страны. Законопроект "О внесении изменений в закон Республики Узбекистан "О дехканском хозяйстве" уже разработан и размещен на портале СОВАЗ для обсуждения.

Новый порядок владения землей

Выделенные земельные участки планируется сдавать в аренду:

сроком на 30-50 лет — для садоводства и виноградарства;

на 5-15 лет — для выращивания овощей, бахчевых и других сельскохозяйственных культур.

Теперь деятельность того или иного дехканского хозяйства будет считаться прекращенной после того, как истечет право владения данной землей или завершится срок ее аренды (включая вторичную аренду).

Законопроект доступен для обсуждения до 3 июля.

Важно: к 1 января 2021 года вся законодательная база и решения органов власти, которые имеют отношение к деятельности дехканских хозяйств, должны быть пересмотрены на предмет соответствия новой редакции закона.

До вступления ее в силу действует текущая версия закона.