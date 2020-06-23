Медленно, но верно: как Бухара выходит из коронавирусной комы

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Привычная жизнь в Бухарской области впала в коронавирусную кому 16 марта — после того, как в стране был зафиксирован первый случай заражения СOVID-19 и власти объявили режим изоляции. С того времени в регионе выявили более 500 инфицированных, из которых выздоровели уже свыше 470. На сегодня в "красной" зоне по риску заражения коронавирусом находятся только три района — Шафирканский, Гиждуванский и Вабкентский, остальные города и районы — в "зеленой".

Такси, вези

Одними из первых, кто почувствовал глоток свежего воздуха, стали автомобилисты. Сейчас дороги Бухары, как и раньше, заполнены желтыми машинами.

Только вот проезд заметно подорожал. По словам водителей, этот обусловлено тем, что в машины нельзя брать дополнительных пассажиров, и продолжительными простоями в работе.

По ресторанам

А в заведениях общепита, которым разрешено было возобновить работу с 15 июня, цены стараются держать на прежнем уровне. Посетители с удовольствием в них заглядывают, хотя и не в таком количестве, как раньше.

Одним из первых открыл свои двери ресторан "Ляби-Хауз", расположенный в самом сердце старого города. По словам руководителя заведения Мухаммадсаида Болтаева, пандемия и карантин для него, как и для всего мира, стали неожиданностью. Но опускать руки было нельзя — пришлось искать выход из положения.

Sputnik Бухара возвращается к привычной жизни

"В мае мы запустили кухню и стали работать на доставку. Конечно, оборот не тот, пришлось сократить 70 процентов персонала. Но с 15 июня мы возобновили работу в полном объеме", — рассказал Болтаев.

Разрешение на это ресторан получил только после тщательной проверки. Чтобы спокойно трудиться и зарабатывать деньги, сотрудники заведения, как и все работники сферы, должны выполнять почти два десятка условий.

"Это обязательная санобработка — как производственных помещений, так и столиков. У входа стоят люди с антисептиком и термометром. Если у кого-то обнаружится высокая температура, мы должны записать адрес человека. Соответственно, впускать его нельзя. Но пока таких случаев не было", — отметил Болтаев.

Расстояние между столиками должно быть не менее двух метров, за одним могут сидеть не более четырех человек. Персонал меняет скатерти после каждого посетителя, а столы и стулья обрабатывает дезраствором.

По словам руководителя "Ляби-Хауз", и сотрудники ресторана, и гости понимают и поддерживают все меры безопасности.

Здравствуй, детский сад

Целый ряд требований по санитарной безопасности стоит и перед представителями других сфер, получивших разрешение возобновить деятельность. В их числе — частные детсады. Однако в некоторых из них они соблюдались и ранее.

По словам старшего воспитателя, методиста детсада "Растишка Алан" Татьяны Соколовой, к действующим мерам предосторожности добавились только обязательное ношение масок, перчаток и вход через дезинфицирующий "туннель".

"Медсестра три раза в день измеряет температуру. Ни одного раза не было, чтобы ребенок пришел с повышенной. Группы постоянно обрабатываются дезсредствами, кварцуются, дети часто бывают на улице и постоянно обрабатывают руки, они уже к этому привыкли", — рассказала воспитатель.

По ее словам, за всем, что происходит в учреждении, родители могут следить онлайн: в саду ведется видеонаблюдение.

Несмотря на то, что в детсаду, казалось бы, безопасно, не все папы и мамы готовы отпустить туда свое чадо. Пока что вернулись только 120 малышей из 320, остальные воспитанники по-прежнему находятся дома.

Бдительность ослабла

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, расслабляться пока очень рано. Но некоторые жители города так не думают: на улицах все чаще встречаются люди без масок, в магазинах не соблюдается дистанция.

Ранее власти неоднократно заявляли, что жесткие карантинные меры могут быть восстановлены в зависимости от обстановки. Хочется верить, что делать это им не придется.