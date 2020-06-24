Почему Россия отказывается от Балхашской РЛС в Казахстане

Российское правительство 22 июня внесло в Госдуму РФ законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании Балхашской РЛС в Системе предупреждения о ракетном нападении. Инициатива носит исключительно технологический характер и не может осложнить традиционные отношения стратегического союзничества и партнерства двух стран. В рамках ОДКБ Казахстан и Россия продолжат укреплять общее пространство обороны и безопасности.

Очевидно, решение отказаться от использования РЛС "Днепр" на побережье озера Балхаш в Казахстане принимается без тайной политики или конспирологии. В составе российской Системы предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства радиолокационная станция "Днепр" (1970-х годов) на казахской земле контролировала пространство на 2500 км.

Недавно введенная в строй новая РЛС "Воронеж-М" в Орске (РФ) "видит" на 6000 км за горизонтом (и на 4000 км по высоте), дублируя и поглощая потенциал "Днепра". Высокие технологии также позволяют сэкономить около 20 млн долларов в год арендной платы, однако важнее — создание с помощью новых станций вокруг российских границ сплошного и устойчивого к внешней турбулентности радиолокационного поля СПРН протяженностью в тысячи километров.

Система предупреждения о ракетном нападении имеет стратегическое значение, состоит из наземного и космического эшелонов и постоянно совершенствуется. Наземную сеть формируют современные радиолокационные станции "Воронеж" дальнего обнаружения с фазированными антенными решетками. Ранее Минобороны РФ сообщило, что РЛС "Воронеж" поставлены на боевое дежурство в семи российских регионах, и еще в двух — новые станции будут построены к 2022 году. Это позволит существенно нарастить потенциал ракетно-космической обороны. Соответственно старые РЛС "выключают", и казахстанский случай — не единственный. В рамках совершенствования российской СПРН в 2012 году была выведена из эксплуатации Габалинская РЛС "Дарьял" на территории Азербайджана.

Купол безопасности стабилен

От закрытия старой РЛС безопасность Казахстана и других стран Центральной Азии от этого ничуть не пострадает.

Новые станции сосредоточиваются на территории РФ, но продолжают служить государствам ОДКБ и СНГ, остаются в оборонном смысле "общим достоянием". Основная задача СПРН — обнаружение с высокой достоверностью ракетного нападения на Россию и другие страны СНГ, выдача на командные пункты информации о старте баллистических ракет, о государстве-агрессоре, атакуемых районах, времени до прибытия боевых блоков баллистических ракет и масштабе ракетного удара. Российская СПРН позволяет незамедлительно принимать оперативные решения (ответные меры) на высшем государственном уровне. В мирное время система осуществляет разведку параметров ракет вероятного противника в ходе испытательных и учебно-боевых пусков.

В формате СПРН сегодня продолжается совершенствование командных пунктов с применением новейших информационных технологий (контур сетецетрического управления) и развитие Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении (наращивается группировка космических аппаратов). Все это позволит сократить время обнаружения пусков баллистических ракет.

Основу наземного эшелона СПРН составляют станции "Воронеж", возможности которых дополняются новейшими РЛС "Контейнер", способными обнаруживать и сопровождать в широком секторе одновременно до пяти тысяч воздушных целей, включая "самолеты-невидимки", крылатые ракеты "Томагавк" и гиперзвуковые объекты. Планируется построить четыре таких станции для прикрытия западного, восточного, северо-западного и южного направлений.

Доминирует "Воронеж"

Совершенные российские РЛС "Воронеж" способны решать задачи обнаружения, сопровождения, классификации баллистических ракет, космических объектов и аэродинамических целей (до 500 одновременно) в установленной зоне ответственности. Станции "Воронеж" разных модификаций обладают превосходными техническими и тактическими характеристиками. Точность измерения параметров РЛС нового поколения значительно возросла за счет одновременного использования сантиметрового, дециметрового и метрового диапазона радиоволн. Длинноволновые станции обеспечивают большую дальность обнаружения объектов, коротковолновые позволяют точнее определить параметры цели.

Объем технологической аппаратуры РЛС "Воронеж" — 30 единиц (РЛС "Дарьял" — более 4000 единиц). Уровень энергопотребления новой станции — 0,7 МВт электроэнергии (РЛС "Днепр" — 2 МВт, "Дарьял" — 50 МВт). Эксплуатация новых РЛС требует меньшего количества специалистов — не более 15 человек. Максимальный срок службы станций типа "Воронеж" — 25 лет.

Главная особенность РЛС "Воронеж" — высокая заводская готовность макромодулей конструкции, которая позволяет собрать и развернуть новую станцию на подготовленной площадке за 18 месяцев ("Дарьял" и "Днепр" вводились в эксплуатацию за 5-9 лет).

Предусмотрены возможности быстрого развертывания новых РЛС в местах дислокации, оперативного перебазирования, наращивания их характеристик, выбора конкретной модификации. Минобороны РФ полностью заменит станциями "Воронеж" все советские РЛС дальнего обнаружения. Кстати, Балхашская РЛС — последняя из пяти "Днепров", построенных в 1970-е годы.

Напомню, СПРН заступила на боевое дежурство в 1976 году, имея в составе сеть РЛС "Днестр" и "Днепр", развернутых по периметру территории СССР для создания непрерывного радиолокационного поля на основных ракетоопасных направлениях. Аналогичные российской системы предупреждения о ракетном нападении имеются только у США и КНР (в стадии создания при помощи РФ).