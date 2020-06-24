11:42 24 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск
Срочно:
Россия вывезла из Узбекистана еще 147 граждан

Россия вывезла из Узбекистана еще 147 граждан

Посольство РФ в Узбекистане
Общество
Получить короткую ссылку
67 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200624/14401406/Rossiya-vyvezla-iz-Uzbekistana-esche-147-grazhdan.html

РФ на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В числе исключений — вывозные рейсы.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Россия 23 июня вывезла из Узбекистана очередную группу граждан, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в РУз.

"Двадцать третьего июня "Тигролет" авиакомпании "Россия", следующий по маршруту Ташкент — Москва — Санкт-Петербург, вывез из Узбекистана еще 147 граждан РФ", — говорится в публикации на Telegram-канале консульского отдела.

  • Россия вывезла из Узбекистана еще 147 граждан
    Россия вывезла из Узбекистана еще 147 граждан
    Посольство РФ в Узбекистане
  • Россия вывезла из Узбекистана еще 147 граждан
    Россия вывезла из Узбекистана еще 147 граждан
    Посольство РФ в Узбекистане
  • Россия вывезла из Узбекистана еще 147 граждан
    Россия вывезла из Узбекистана еще 147 граждан
    Посольство РФ в Узбекистане
1 / 3
Посольство РФ в Узбекистане
Россия вывезла из Узбекистана еще 147 граждан

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Теги:
пандемия, Санкт-Петербург, Москва, Ташкент, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как украсили Москву к параду Победы — 10 ярких фото
СПУТНИК_LIVE: Парад победы_24.06.2020
Юбилейный парад Победы на Красной площади в Москве — прямая трансляция
Олимпийские герои Узбекистана
Олимпийская гордость Узбекистана: призеры Игр разных лет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться