РФ на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В числе исключений — вывозные рейсы.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Россия 23 июня вывезла из Узбекистана очередную группу граждан, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в РУз.

"Двадцать третьего июня "Тигролет" авиакомпании "Россия", следующий по маршруту Ташкент — Москва — Санкт-Петербург, вывез из Узбекистана еще 147 граждан РФ", — говорится в публикации на Telegram-канале консульского отдела.

Россия вывезла из Узбекистана еще 147 граждан Посольство РФ в Узбекистане

Россия вывезла из Узбекистана еще 147 граждан Посольство РФ в Узбекистане

Россия вывезла из Узбекистана еще 147 граждан Посольство РФ в Узбекистане 1 / 3 Посольство РФ в Узбекистане Россия вывезла из Узбекистана еще 147 граждан

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.