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Президент РФ В. Путин принял участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Путин: мы всегда будем помнить, что именно советский народ сокрушил нацизм

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (8)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200624/14402191/Putin-my-vsegda-budem-pomnit-chto-imenno-sovetskij-narod-sokrushil-nacizm.html

На Красной площади в Москве 24 июня проходит военный парад в честь 75-й годовщины победы над фашистской Германией.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Россияне всегда будут помнить, что нацизм сокрушил советский народ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы всегда будет помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза", — сказал Путин во время парада Победы.

Российский лидер отметил, что на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства.

"Отстояв свои земли, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии, народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная Армия", — заявил глава государства.

Парад Победы в Москве 24 июня 2020 года
Ruptly
Юбилейный парад Победы на Красной площади в Москве — видео
В параде на Красной площади принимают участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй сформирован из 40 пеших расчетов, состоящих из военнослужащих вооруженных сил и других силовых ведомств, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев.

Также в параде участвуют военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

В этом году на параде Победы присутствуют лидеры Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии, а также председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась. Европейские страны представлены на уровне министров и послов.

Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (8)
Теги:
память, история, Великая Отечественная война, Советский союз, СССР, Парад Победы, Россия



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