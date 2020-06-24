Путин: мы всегда будем помнить, что именно советский народ сокрушил нацизм

На Красной площади в Москве 24 июня проходит военный парад в честь 75-й годовщины победы над фашистской Германией.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Россияне всегда будут помнить, что нацизм сокрушил советский народ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы всегда будет помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза", — сказал Путин во время парада Победы.

Российский лидер отметил, что на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства.

"Отстояв свои земли, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии, народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная Армия", — заявил глава государства.

В параде на Красной площади принимают участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй сформирован из 40 пеших расчетов, состоящих из военнослужащих вооруженных сил и других силовых ведомств, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев.

Также в параде участвуют военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

В этом году на параде Победы присутствуют лидеры Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии, а также председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась. Европейские страны представлены на уровне министров и послов.