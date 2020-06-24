Украинская авиакомпания подала заявку на совершение полетов в Узбекистан

В заявке SkyUp Airlines указал, что просит выдать разрешение на полеты с 1 июля этого года на неограниченный срок.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines запросил права на полеты в Узбекистан. Об этом следует из данных Госавиаслужбы страны.

Украинский лоукостер планирует совершать полеты по направлению Киев—Ташкент два раза в неделю.

В заявке указана просьба выдать права, начиная с 1 июля 2020 года и на неограниченный срок.

Приостановка прямого авиасообщения между странами

Полеты в Киев приостановили из-за ценового демпинга украинской авиакомпании с 5 мая 2015 года.

Прекратила свои полеты с украинской стороны и авиакомпания "Международные авиалинии Украины". Это был единственный пассажирский авиарейс между странами.

Попытка возобновить авиасообщение между Узбекистаном и Украиной, казалось, была предпринята в октябре 2019-го, однако успехом она не увенчалась из-за недопонимания обеих сторон.

Между тем посольство Украины заявило, что страна готова к конструктивному диалогу с узбекскими партнерами на официальном уровне для обсуждения вопроса на взаимовыгодных условиях относительно возобновления прямого регулярного авиационного сообщения между городами двух стран.