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Девушка закрывает лицо руками

В Фергане парень сломал девушке челюсть — в УВД назвали причину конфликта

© CC0 / Unsplash / Melanie Wasser
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200624/14406277/V-Fergane-paren-slomal-devushke-chelyust--v-UVD-nazvali-prichinu-konflikta.html

17-летняя пострадавшая получила повреждения мягких тканей правой части лица, перелом со сдвигом нижней угловатой кости челюсти.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В УВД Ферганской области прокомментировали скандал с избиением девушки за то, что так якобы носила слишком короткие шорты.

Свою версию событий пострадавшая описала на странице в Facebook.

Правоохранители заявили, что драка действительно имела место быть, однако мотивы у молодого человека были совсем иные.

"В сообщении указано, что 22-летний парень около дворца культуры имени И.Каримова расположенного в городе Фергане нанес телесные повреждения несовершеннолетней девушке перед своими друзьями и толпой", — говорится в сообщении УВД.

По информации ведомства, избиение пострадавшей 17-летней Э. К. не было связано с ее национальностью или внешним видом. 

Правоохранители восстановили хронологию событий: 31 мая Н.Х. находился у дворца культуры имени Каримова, когда внезапно к нему подбежала собака. Испугавшись животного, молодой человек попытался его отогнать. 

Хозяйка питомца, "не правильно поняв действия Н.Х.", принялась оскорблять парня с использованием нецензурной лексики, после чего между участниками конфликта завязалась драка.

В ходе нее пострадавшей были нанесены увечья.

По данному факту в отношении Н.Х. было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести".

Ведется следствие.

Теги:
драка, Узбекистан, Конфликт, Фергана



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