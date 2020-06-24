В Фергане парень сломал девушке челюсть — в УВД назвали причину конфликта

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В УВД Ферганской области прокомментировали скандал с избиением девушки за то, что так якобы носила слишком короткие шорты.

Свою версию событий пострадавшая описала на странице в Facebook.

Правоохранители заявили, что драка действительно имела место быть, однако мотивы у молодого человека были совсем иные.

"В сообщении указано, что 22-летний парень около дворца культуры имени И.Каримова расположенного в городе Фергане нанес телесные повреждения несовершеннолетней девушке перед своими друзьями и толпой", — говорится в сообщении УВД.

По информации ведомства, избиение пострадавшей 17-летней Э. К. не было связано с ее национальностью или внешним видом.

Правоохранители восстановили хронологию событий: 31 мая Н.Х. находился у дворца культуры имени Каримова, когда внезапно к нему подбежала собака. Испугавшись животного, молодой человек попытался его отогнать.

Хозяйка питомца, "не правильно поняв действия Н.Х.", принялась оскорблять парня с использованием нецензурной лексики, после чего между участниками конфликта завязалась драка.

В ходе нее пострадавшей были нанесены увечья.

По данному факту в отношении Н.Х. было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести".

Ведется следствие.