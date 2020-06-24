В Узбекистане вводится новая форма обучения для выпускников 9 и 11 классов

С нового учебного года выпускники 9 и 11-х классов могут продолжить учебу в колледжах, профессиональных и технических школах. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Министерство народного образования объявило об изменении формы обучения для выпускников 9 и 11 классов.

Начиная со следующего учебного года, школьники смогут продолжить обучение в колледжах, профессиональных и технических школах.

"С нового 2020-2021 учебного года по всей стране будут организованы приемы в 65 академических лицеях, 339 профессиональных школах, 211 колледжах и 176 технических школах", — говорится в сообщении МНО.

Порядок приема

В академические лицеи и профессиональные школы принимают выпускников 9-х классов общеобразовательных школ. Обучение будет длиться два года в очной форме.

В колледжи зачисляются выпускники 11-х классов общеобразовательных школ. Здесь уже есть варианты формы обучения: дневная, вечерняя или заочная. Период учебы — до двух лет. Набор учащихся ведется по государственному заказу или на платно-контрактной основе.

Выпускники 11-х классов также могут поступить в техникумы. Обучение также длится не менее двух лет. Условия почти такие же за исключением того, что в техникумах нет вечерней учебы, но есть дистанционный формат.

Обучение в профессиональных учебных заведениях и академических лицеях ведется на русском и узбекском языках.

В МНО пообещали в ближайшие дни дать список данных учебных заведений по регионам, а также их контактные данные.