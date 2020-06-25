Обрушившаяся постройка в Карши была возведена незаконно — Минстрой

Напомним: 3 июня около в 21.30 рухнули бетонные плиты строящегося 5-этажного здания, относящегося к гостинице Nasaf Travel.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. На днях в Карши произошла ужасная трагедия: в строящемся здании гостиницы Nasaf Travel произошло обрушение железобетонных конструкций.

В результате погиб один рабочий, еще четверых вытащили из-под завалов живыми. Они отделались легкими ушибами.

Между тем в Министерстве строительства сообщили, что строящийся объект возводился незаконно и без регистрации.

По данным ведомства, заказчик (им выступила гостиница Nasaf Travel) не уведомил территориальную инспекцию по контролю в сфере строительства о начале строительных работ.

Поднятые документы свидетельствовали о том, что летом 2018 года городской хоким дал разрешение на реконструкцию гостиницы, а также строительство вспомогательных зданий на ее территории.

Однако компания Nasaf Travel, в свою очередь, должна была получить разрешение областной государственной инспекции надзора в сфере архитектуры и строительства.

Этих требований выполнено не было.

По информации Минтранса, инспекторы не раз предупреждали компанию о незаконности строительства объекта, но строительно-монтажные работы на нем продолжались.

В итоге грубые нарушения норм строительства привели к смерти человека.