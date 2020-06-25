Участники конфликта в Фергане подписали мирный договор — подробности

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. История с избиением девушки в Фергане получила логическое завершение: участники конфликта подписали мирный договор.
Об этом сообщила сама пострадавшая в Facebook.
"Прошу каждого из вас понять меня, но мы подписали мирный договор. Следственные мероприятия все были проведены именно так, как нужно. Ими были принесены извинения, и материальная оплата всех затрат на лечение", — написала девушка.
Она также отметила, что не ожидала поддержки со стороны такого большого количества людей.
Между тем пострадавшая отказалась поддерживать версию следствия о том, что конфликт произошел из-за нападения ее собаки.
"Хочу опровергнуть слова о том, что моя собака напала на него. Моя собака породы лабрадор-ретривер, и она не способна к какой-либо агрессии. А так же слова, что с моей стороны была нецензурная брань. Это заведомо ложная информация", — говорится в сообщении.
Напомним: в Сети активно обсуждается драка между 17-летней Э. К. и 22-летним Н. Х., в ходе которой молодой человек сломал девушке челюсть.
По словам несовершеннолетней, ее избили на глазах у толпы за то, что та якобы носила слишком короткие шорты.
Однако в областном УВД заявили, что конфликт был связан не с ее национальностью или внешним видом, а с ее собакой.