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У нас богатая земля: Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Наманган

"У нас богатая земля": Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Наманган

Пресс-служба президента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200626/14421030/U-nas-bogataya-zemlya-Shavkat-Mirziev-nachal-rabochuyu-poezdku-v-Namangan.html

Глава государства осмотрел сад, здесь же побеседовал с представителями старшего поколения, работниками сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Наманганскую область с Папского района. Здесь глава государства ознакомился с деятельностью плодоовощного кластера "Нуран уз".

Пап является крупнейшим районом Наманганской области. 

У нас богатая земля: Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Наманган
Пресс-служба президента
"У нас богатая земля": Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Наманган

Согласно программе, там организован плодоовощной кластер на 1 885 гектарах холмистых земель. Весной был посажен абрикос на 100 гектарах, вишня на 70 гектарах и разбит виноградник на 12 гектарах.

У нас богатая земля: Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Наманган
Пресс-служба президента
"У нас богатая земля": Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Наманган

Владельцы кластера не останавливаются на достигнутом: засеяли междурядья дыней и арбузом. В эти дни бахча экспортируется в Россию и другие страны.

У нас богатая земля: Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Наманган
Пресс-служба президента
"У нас богатая земля": Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Наманган

Это первый из двух этапов проекта. В рамках следующей фазы, запланированной на 2021–2022 годы, будет освоено еще 1 455 гектаров.

Глава государства осмотрел сад, здесь же побеседовал с представителями старшего поколения, работниками сельского хозяйства.

"У нас нет другого выбора. У нас богатая земля, мы должны использовать это, показать Наманган как пример для других регионов, пробудить людей. Обеспечим землей, семенами, саженцами, средствами, остальное зависит от усилий самих людей. Без этого не будет желанного результата", - заявил президент Узбекистана.

Здесь же состоялось обсуждение проектов и планов развития аграрной сферы в Наманганской области. Глава государства подчеркнул важность применения новых подходов к сельскому хозяйству, которые раскроют новые грани, откроют путь для новых возможностей страны.

Ответственным лицам поручено подготовить проект постановления о специализации районов области под конкретные сельхозкультуры с учетом их климата и возможностей.

Теги:
дыня, дыня, арбуз, арбуз, Наманганская область, Наманган, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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