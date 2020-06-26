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Uzcard

Uzcard могут привлечь к ответственности за введение комиссии для онлайн-вкладов

Халқ сўзи
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200626/14421857/Uzcard-mogut-privlech-k-otvetstvennosti-za-vvedenie-komissii-dlya-onlayn-vkladov.html

В случае непредоставления соответствующей информации со стороны Uzcard, должностные лица хозяйствующих субъектов могут быть привлечены к административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Антимонопольный комитет продолжает изучать, насколько обоснованно решение Uzcard ввести комиссию за услугу онлайн-вкладов, взимаемой с коммерческих банков, сообщает пресс-служба.

На основании Положения о порядке определения монопольно высоких и монопольно низких цен на товары (работы, услуги), реализуемые на товарном рынке, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 марта 2018 года № 249, Комитетом были запрошены соответствующие расчетные материалы и обоснования установления комиссии за услугу онлайн-вкладов, взимаемой с коммерческих банков.

Вместе с этим, на сегодняшний день со стороны ООО "Единый общереспубликанский процессинговый центр" запрошенная Комитетом информация представлена не в полном объеме, что затягивает сроки рассмотрения данного вопроса.

При этом, Комитет сообщает, что в случае непредоставления соответствующей информации со стороны Uzcard, в соответствии со статьей 27 Закона Республики Узбекистан "О конкуренции", должностные лица хозяйствующих субъектов могут быть привлечены к административной ответственности.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Uzcard



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