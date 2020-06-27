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В Сергелийском районе завершается строительство путепровода на пересечении улицы Кипчак с железной дорогой Ташкент — Ангрен

В Ташкенте достраивают еще один путепровод

Пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Новый объект создается в Сергелийском районе, где увеличивается нагрузка на инфраструктурные сети.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Сергелийском районе столицы завершается строительство путепровода на пересечении улицы Кипчак с железной дорогой "Ташкент — Ангрен", сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.

Работы ведут специалисты УП "Трест мостострой" АО "Узбекистон темир йуллари".

Общая длина путепровода составляет 772,5 метра, ширина в среднем 28 метров, высота — около девяти метров над ж/д линией. Эстакадная часть сооружения имеет длину 445,3 метра и высоту 8,2 метра.

"По оценкам экспертов, на сегодня около 90 процентов строительства этого путепровода уже завершено. Осталось только проложить асфальт, отделать и благоустроить пешеходные тротуары", — говорится в публикации.

Открыта единственная в Узбекистане трехуровневая развязка
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Трехэтажная дорога: как выглядит новая развязка на Ахангаранском шоссе — видео
В Минтрансе также отметили, что этот маршрут — одно из самых интенсивных направлений Сергелийского района и основной транспортный коридор, соединяющий два больших района.

Напомним, в мае на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули в Ташкенте открылась первая в стране трехуровневая транспортная развязка. По ней могут проезжать 20 тысяч автомобилей в час.

Теги:
Сергелийский район, Министерство транспорта Республики Узбекистан, путепровод, Строительство, Ташкент



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