"Долина легенд": как выглядит новый парк культуры и отдыха в Намангане — фото

На территории объекта находятся аттракционы, амфитеатр, аквапарк, водопады, музыкальные фонтаны и многое другое.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Наманганскую область посетил парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" в Намангане, сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный парк занимает территорию площадью 155 гектаров. Там реализуется проект стоимостью 123 миллиона долларов.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" в Намангане

Мирзиёев ознакомился с проектом парка в мае 2018-го, тогда он подчеркнул необходимость соблюдения новейших требований при его строительстве. Во время визита в Наманган в прошлом году президент оценил ход работ.

"За минувший период проведена масштабная созидательная работа. Когда частично введенный в эксплуатацию парк культуры и отдыха будет функционировать полностью, он сможет обслуживать 600 тысяч гостей в год", — отметили в пресс-службе.

Пресс-служба президента Узбекистана Парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" в Намангане

На территории "Афсоналар водийси" находятся тематические парки с 16 видами аттракционов, амфитеатр на 2,4 тысячи мест, семь видов водных аттракционов и аквапарк с 16 бассейнами, два современных водопада и музыкальных фонтана, три ресторана, две парковки на 1,8 тысячи мест. К марту 2022 года планируется запустить центр ремесленников, мечеть, гостиницу на 400 мест и 110 вилл.

Сегодня в парке трудятся 600 сотрудников, в общей сложности намечено создать 1,5 тысячи рабочих мест.

"Два года назад я познакомился с проектом парка и предложил назвать его "Афсоналар водийси" ("Долина легенд"). Получился парк, достойный своего имени", — сказал Шавкат Мирзиёев.

В Узбекистане будет создано еще много таких современных мест отдыха, заверил президент.