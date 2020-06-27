15:04 27 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск
Парк культуры и отдыха Афсоналар водийси в Намангане

"Долина легенд": как выглядит новый парк культуры и отдыха в Намангане — фото

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (82)
36622
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200627/14425481/Dolina-legend-kak-vyglyadit-novyy-park-kultury-i-otdykha-v-Namangane--foto.html

На территории объекта находятся аттракционы, амфитеатр, аквапарк, водопады, музыкальные фонтаны и многое другое.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Наманганскую область посетил парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" в Намангане, сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный парк занимает территорию площадью 155 гектаров. Там реализуется проект стоимостью 123 миллиона долларов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил парк культуры и отдыха Афсоналар водийси в Намангане
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" в Намангане

Мирзиёев ознакомился с проектом парка в мае 2018-го, тогда он подчеркнул необходимость соблюдения новейших требований при его строительстве. Во время визита в Наманган в прошлом году президент оценил ход работ.

"За минувший период проведена масштабная созидательная работа. Когда частично введенный в эксплуатацию парк культуры и отдыха будет функционировать полностью, он сможет обслуживать 600 тысяч гостей в год", — отметили в пресс-службе.

Парк культуры и отдыха Афсоналар водийси в Намангане
Пресс-служба президента Узбекистана
Парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" в Намангане

На территории "Афсоналар водийси" находятся тематические парки с 16 видами аттракционов, амфитеатр на 2,4 тысячи мест, семь видов водных аттракционов и аквапарк с 16 бассейнами, два современных водопада и музыкальных фонтана, три ресторана, две парковки на 1,8 тысячи мест. К марту 2022 года планируется запустить центр ремесленников, мечеть, гостиницу на 400 мест и 110 вилл.

1 / 3
Пресс-служба президента Узбекистана
Парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" в Намангане

Сегодня в парке трудятся 600 сотрудников, в общей сложности намечено создать 1,5 тысячи рабочих мест.

"Два года назад я познакомился с проектом парка и предложил назвать его "Афсоналар водийси" ("Долина легенд"). Получился парк, достойный своего имени", — сказал Шавкат Мирзиёев.

В Узбекистане будет создано еще много таких современных мест отдыха, заверил президент.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил парк культуры и отдыха Афсоналар водийси в Намангане
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" в Намангане
Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (82)
Теги:
Узбекистан, отдых, Наманган, парк



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Хабиб Нурмагомедов
Самые успешные до 40 лет в России - фотолента
Флешмоб от кемеровских автомобилистов ко Дню Победы
Автомобилисты в Кемерово устроили флешмоб ко Дню Победы
Олимпийские герои Узбекистана
Олимпийская гордость Узбекистана: призеры Игр разных лет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться