Ташкентцев предупредили о начале работ по подготовке к отопительному сезону

В период с 29 июня по 29 июля возможны повреждения трубопроводов тепловых сетей. Жителей столицы просят отнестись с пониманием и быть осторожными.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Столичный хокимият сообщил о старте работ по подготовке к отопительному сезону в 2020-2021 годах.

В период с 29 июня по 29 июля специалисты ГУП Toshissiqquvvati протестируют механическую устойчивость и плотность теплосетей при помощи высокого давления. При этом потребителей горячей воды это никак не затронет, заверили в городской администрации.

Между тем возможны некоторые внештатные ситуации, как, например, выбросы горячей воды на проезжую часть дороги и тротуары.

Граждан попросили быть более внимательными и осторожными.

Ниже приводится список локаций и время проведения данных работ: