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Ташкентцев предупредили о начале работ по подготовке к отопительному сезону

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200628/14434131/Tashkenttsev-predupredili-o-nachale-rabot-po-podgotovke-k-otopitelnomu-sezonu.html

В период с 29 июня по 29 июля возможны повреждения трубопроводов тепловых сетей. Жителей столицы просят отнестись с пониманием и быть осторожными.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Столичный хокимият сообщил о старте работ по подготовке к отопительному сезону в 2020-2021 годах.

В период с 29 июня по 29 июля специалисты ГУП Toshissiqquvvati протестируют механическую устойчивость и плотность теплосетей при помощи высокого давления. При этом потребителей горячей воды это никак не затронет, заверили в городской администрации.

Между тем возможны некоторые внештатные ситуации, как, например, выбросы горячей воды на проезжую часть дороги и тротуары.

Граждан попросили быть более внимательными и осторожными. 

Ниже приводится список локаций и время проведения данных работ:

Теги:
отопление, Хокимият Ташкента



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