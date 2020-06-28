В Ташкенте скончался врач, заразившийся COVID-19, — это первый случай в стране

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Минздрав сообщил о том, что скончался 21-й пациент, у которого был диагностирован коронавирус.
Им оказался 52-летний врач Яккасарайского районного медицинского объединения Ташкента.
С 14 июня мужчина работал в карантинном центре "Уртасарай" в Юкоричирчикском районе Ташобласти. Состояние медика ухудшилось 23 июня.
Сначала он был госпитализирован в Зангиатинскую районную инфекционную больницу, потом — в НИИ эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний с острым инфарктом миокарда.
26 июня состояние пациента ухудшилось, и его перевели в реанимацию.
Несмотря на оказанную помощь, врач скончался от инфаркта миокарда, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.
Это — первый смертельный случай от COVID-19 среди медицинских работников республики.
Всего, по последним данным, в Узбекистане с момента начала пандемии выявлено 7 813 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 5 248 граждан, на лечении находятся — 2 544.