21:34 28 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск
Машина скорой медицинской помощи

В Ташкенте скончался врач, заразившийся COVID-19, — это первый случай в стране

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
345 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200628/14434969/V-Tashkente-skonchalsya-vrach-zarazivshiysya-COVID-19--eto-pervyy-sluchay-v-strane.html

Это — первый зарегистрированный смертельный случай от коронавирусной инфекции среди медицинских работников страны.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Минздрав сообщил о том, что скончался 21-й пациент, у которого был диагностирован коронавирус. 

Им оказался 52-летний врач Яккасарайского районного медицинского объединения Ташкента.

Капельница
© Sputnik / Алексей Куденко
Мужчина покончил с собой в карантинном центре "Уртасарай"

С 14 июня мужчина работал в карантинном центре "Уртасарай" в Юкоричирчикском районе Ташобласти. Состояние медика ухудшилось 23 июня.

Сначала он был госпитализирован в Зангиатинскую районную инфекционную больницу, потом — в НИИ эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний с острым инфарктом миокарда.

26 июня состояние пациента ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

Несмотря на оказанную помощь, врач скончался от инфаркта миокарда, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Это — первый смертельный случай от COVID-19 среди медицинских работников республики.

Всего, по последним данным, в Узбекистане с момента начала пандемии выявлено 7 813 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 5 248 граждан, на лечении находятся — 2 544.

Теги:
Узбекистан, коронавирус, врач, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцоры на Международном фестивале танго в музее Metropolitan в Медельине, Колумбия
Страсть в масках — 12 ярких фото с международного фестиваля танго в Колумбии
Военные РФ перехватили над Черным морем самолеты-разведчики США — видео
Олимпийские герои Узбекистана
Олимпийская гордость Узбекистана: призеры Игр разных лет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться